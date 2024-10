Izrael megtámadta Iránt

A Telex a BBC alapján azt írja, hogy robbanások hallatszódtak Teheránban, Irán fővárosában, annak nyugati és déli részén. Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivőjét idézik, aki azt mondta „védelmi és támadó képességeinket teljes mértékben mozgósítottuk”. A hadsereg közleményében az áll „mindent megteszünk, ami szükséges Izrael állam és Izrael népének védelmében”.

IDF: If the regime in Iran makes the mistake and starts a new round of escalation - we will be obliged to respond. pic.twitter.com/o9cbuI1OCA

A Timesnak megszólaló tisztviselők szerint mintegy 20 helyszínt ért izraeli légicsapás.

A New York Times arról ír, Iszfahánban és az ország Kurdisztán régiójában is robbanások hangjáról számoltak be irániak. Irán szünetelteti légi forgalmát.

Az MTI azt írja, hogy a légitámadás több órán át, több hullámban tartott, a gépek katonai célpontokat, elsősorban rakéta- és légvédelmi rendszereket bombáztak.

amelyek korlátozhatnák a légierő cselekvési szabadságát, valamint föld-föld ballisztikus rakéták indító állomásait támadták.

A hadműveletben több tucat izraeli vadász-, hírszerző, és légi-üzemanyagtöltő repülőgép vett részt Irán területén, több helyszínen. A harci gépek biztonságban visszatértek – közölte az izraeli média.

It must suck to know that your Country’s Military is so Weak that they were forced to use Anti-Aircraft Guns against a Handful of Air-Launched Ballistic Missiles launched from well outside of Iranian Territory, despite knowing that these Guns will have Zero Effect on the… pic.twitter.com/RCsdeKph2m