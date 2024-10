Kis-Benedek József: óriási bajban lesz Irán, ha most visszavág Izraelnek

A szombat hajnali izraeli légicsapásokat illetően homlokegyenest ellentétes dolgokat állít Teherán és Tel-Aviv: utóbbi azt mondja, sikeres volt a támadás, és az összes kitűzött célt elérték, miközben Irán azt kommunikálja, hogy az akció nem volt épp hatékony – fogalmazott az InfoRádióban Kis-Benedek József, aki azon az állásponton van, hogy Izrael komoly támadást hajtott végre, visszavetve annak a lehetőségét, hogy az irániak csapással válaszoljanak.

Legfőképp azért, mert a megsemmisített iráni SZ-300-as légvédelmi rendszer pótlása – tekintve, hogy az Ukrajnával hadban álló Oroszországtól származik – hosszabb ideig is eltarthat, de a Teherán, Huzesztán és Ilám tartományokban elpusztított katonai létesítmények helyreállítása sem megy egyik napról a másikra – magyarázta a biztonságpolitikai szakértő. Ugyanakkor annak lehetősége nem zárható ki, hogy Irán a proxyjait használja, magyarán a Hezbollah részéről folytatódhatnak a támadások, más kérdés, hogy ezt Izrael meddig tolerálja – mondta.

Az egyetemi tanár arra is felhívta a figyelmet, hogy a szombati támadással Izrael tulajdonképpen azt is felmérte, hogy milyen hatékonyságú az iráni védelem, amit a jelek szerint „át lehet hatolni, le lehet küzdeni”, legalábbis nagy számú – közel száz – gép bevetésével, és hogy milyen lehetőségeik vannak, ha esetlegesen egy nagyobb válaszcsapást akarnak mérni. A helyzet kiértékelését illetően megállapítható, hogy „leküzdhető” az iráni légvédelem, következésképp: ha Irán válaszol a szombati akcióra, akkor nagy eséllyel az izraeliek egy még nagyobbal fognak válaszolni – jelentette ki Kis-Benedek József, aki szerint emiatt rövid időn belül nem is fog sor kerülni egy közvetlenül Iránból induló támadásra, mert arra borítékolható az azonnali izraeli válaszcsapás, amerikai elnökválasztás ide vagy oda.

A biztonságpolitikai szakértő kiemelte: egyik fél katonai képességét sem szabad lebecsülni, de azért

technológiai szempontból az izraeliek sokkal magasabb szinten vannak,

gondolva a fejlett rakétáikra, vagy az F–15-ös, nem beszélve az F–35-ös vadászbombázó repülőgépeikre. Emellett fejlett drónokkal is rendelkeznek, bár az is vitathatatlan, hogy utóbbi eszközökkel Irán is bőségesen el van látva.

„Tehát nem egyforma az erőviszony, és a minőségi szint Izrael javára dől el.”

Kis-Benedek József szerint Irán óriás hátrányba kerülne, ha a perzsa állam most rövid időn belül támadást intézne Izrael ellen, az pedig rögtön válaszolna, hiszen a zsidó államnak rendelkezésre áll az eszköz és technika, míg Iránnak hónapokig is eltarthat a szombati veszteségek pótlása.

Közel-keleti forgatókönyvek

Bár az amerikai elnökjelöltek céljai eltérőek, ahhoz kétség sem fér, hogy bárki is lesz a befutó, az Egyesült Államok ki fog állni Izrael mellett – hangsúlyozta a címzetes egyetemi tanár. A felek a kampány során már többször mérsékletre szólítottak föl a Közel-Keleten, ugyanakkor az amerikai erők ott vannak a térségben, és ha szükséges, azonnal „beszállnak” a zsidó állam mellett. És ez szintén azt mondatja, hogy Irán számára nagyon megfontolandó, hogy lépjen, vagy várjon. Kis-Benedek szerint az amerikai elnökválasztás kimenetele rövid távon nem fogja kardinálisan befolyásolni a közel-keleti helyzetet.