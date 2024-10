Irán masszív rakétacsapást hajtott végre Izrael ellen

Gyorsan követik egymást az események azt követően, hogy Izrael reggel közölte: korlátozott hadműveletbe kezdett Libanonban a Hezbollah meggyengítésére:

Irán, a libanoni sííta párt és terrorszervezet patrónusa az este hatalmas rakétatámadást intézett Izraeli célpontok ellen

A védelemből nemcsak a Vaskupola rakétarendszer, de az amerikai erők is kivették a részüket: Joe Biden elnök utasítást adott, hogy segítsék Izraelt

Sebesülésekről, halálesetről este nem érkezett jelentés

Az izraeli lakosoknak azt mondták, hogy elhagyhatják az óvóhelyeket

Közben két fegyveres lelőtt nyolc embert Jaffában – a két támadót „hatástalanították”.

Jeruzsálemben és Tel Avivban is robbanásokat lehetett hallani, miközben az eget megtöltötték a csíkot húzó fénypontok – a támadó iráni rakéták és az azokat lelövő izraeli légvédelmi rakéták.

Az iráni támadás előtt, magyar idő szerint este 6:30-kor Jeruzsálemben megszólaltak a légvédelmi szirénák, majd következtek a detonációk.

Kommentátorok megjegyzik: az Izrael libanoni műveleteire adott iráni válasz jelentős eszkalációnak számít a Közel-Keleten.

Első jelentések: nincsenek izraeli áldozatok

A lakosok nagy része óvóhelyekre vonult és esti jelentések szerint nem történtek sérülések – mivel már számítottak az iráni támadásra és az embereket sms-ekkel, illetve a tévében felolvasott üzenetekkel figyelmeztették.

Más jelentések szerint azonban sokan voltak az utcákon, volt, aki folytatja útját hazafelé, voltak, akik árkokban vagy felüljárók, hidak alatt kerestek fedezéket.

Ugyanakkor Izrael szerint Ciszjordániában is becsapódtak rakéták és az egyik repeszdarabjai megöltek egy palesztin lakost.

Közben az iráni tévé azt állította, hogy rakétáik 80%-a célba ért.

Az emberekkel közép-európai idő szerint este 7:30-kor közölték, hogy feljöhetnek az óvóhelyről.

Izrael azonnal közölte, hogy válaszolni fog a támadásra – amire készülve Irán már korábban jelezte: a maga részéről válaszolni fog bármely eszkalációra.

A Reutersnek Jordániából nyilatkozó szemtanúk azt mondták, látták, ahogy átrepültek felettük az iráni rakéták, aminek nyomán egy időre lezárták a jordániai légteret.

Szakértők szerint egy-egy iráni rakétának 10-12 percbe telik, mire eléri Izraelt és hogy a mostani sokkal nagyobb támadás volt, mint az áprilisi.

Később, a Jeruzsálemben és Tel Avivban hallható robbanások hangjából nem volt először világos, hogy a rakéták becsapódását vagy azok kilövését lehetett hallani, egyes, meg nem erősített videókon azonban anyagi kárt látni.

Magyar idő szerint este hétkor leállították a légiforgalmat Tel Aviv Ben Gurion repterén, viszont egy órával később a hatóságok már arra készültek, hogy újra megnyitják.

Gázában az eget kémlelő lakosok ünnepelve fogadták az Izraelben becsapódó rakéták látványát.

Halálos lövöldözés

Jaffában, amelyet Tel Aviv déli, izraeli-arab vegyes lakosságú negyedeként ismernek, két fegyveres agyonlőtt nyolc embert.

A rendőrség szerint vélhetően terrortámadás történt, de az elkövetőket „hatástalanították”.

Kölcsönös fenyegetőzés, Washington segíti Izraelt

Az izraeli hadsereg egyik szóvivője azt mondta: az iráni támadásnak „következményei lesznek”

Az iráni Forradalmi Gárda pedig figyelmeztetett: bármely válaszcsapás „egy sokkal pusztítóbb” reakcióra készteti majd Iránt. Egy vezető iráni illtékes azt mondta: Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vallási vezetője, biztonságos helyen van.

Washingtonban közben egy amerikai illetékes azt mondta az NBC Newsnak, hogy az Egyesült Államok „segít Izraelnek megvédeni magát” és figyelmeztetett: bármely, közvetlen iráni támadás a zsidó állam ellen „komoly következményekkel jár majd”.

A Times of Israel című angol nyelvű lap az amerikai illetékesekre utalva azt írta, hogy Irán további , „kiterjedt” támadásra készülhet – ezért

az Izrael központi részén élőket arra figyelmeztették, hogy „maradjanak az óvóhelyek közelében”.

A Pentagon közben közölte, hogy „néhány ezer” amerikai katonával erősíti jelenlétét a térségben, például három légiszázad érkezik a régióba.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „kihívásokkal teli napokról” beszélt a televízióban sugárzott beszédében. Felszólított az ország egységére és arra kérte az embereket, hogy a kövessék a felszólításokat, amikor óvóhelyekre küldik őket.

Izraelben bezárták az olyan iskolákat és munkahelyeket, ahol nincs megfelelő óvóhely. Megtiltották a strandok látogatását, a 30-nál nagyobb fős csoportok kültéri és a 300-nál nagyobb csoportok beltéri gyülekezését.