Így landolt a kerekek nélküli gép - videó

A Renegade Air az ENSZ számára üzemeltetett 5Y-SMI lajstromjelű, de Havilland Canada DHC-8-311Q Dash 8 típusú repülőgépe a Dél-Szudán-i Maban salakos futópályájáról indult még augusztus 9-én az ASN adatlapja szerint. A felszállás közben a repülőgép főfutóművei egy töltésnek ütköztek, amelynek következtében mindkettőről leszakadtak a kerekek - írja az airportal.hu.

A pilóták kiengedett futóművekkel folytatták az utat a Malakal-repülőtérre, ahol a felesleges üzemanyag elhasználását követően sikeres hasra szállást hajtottak végre. A repülőtéri tűzoltók habbal locsolták be a repülőgépet és környezetét, tűz nem keletkezett. A fedélzeten tartózkodó 38 ember közül nem sérült meg senki, a Dash 8-ast később emelődaruk segítségével eltávolították a futópályáról - írja a portál.

35 ESCAPE DEATH AFTER @UN?? PLANE CRASH LANDS IN MALAKAL.



This is the view passengers had when pilots extended landing gear of the @dehavillandAIR A DHC8-300 aircraft operated by @flyrenegadeair for the UN @WFP made an emergency landing without main landing gear at Malakal… pic.twitter.com/NBC34f6D2A