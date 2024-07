Megszólalt Kamala Harris – kiderült, vállalná-e az elnökjelöltséget

“Az amerikai nép nevében köszönetet mondok Joe Bidennek azért, hogy kivételes munkát végez az Egyesült Államok elnökeként és több évtizeden át országunk szolgálatában. Megtiszteltetésnek érzem az elnök támogatását és az a szándékom, hogy kiérdemeljen és elnyerjem a jelöltséget” – írta az X-en Kamala Harris alelnök.

A hvg.hu tudósítása szerint a politikus arra reagált, hogy nagyjából másfél órával korábban Joe Biden bejelentette, szintén egy X-posztban: nem kíván indulni a novemberi elnökválasztáson, később pedig, szintén a mikroblogon Harrist nevezte meg az általa támogatott jelöltként.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.