Emmanuel Macron: Franciaország Mirage vadászbombázókat ad Ukrajnának

"Pénteken jelentjük be a Mirage 2000-5-ök átadását" Volodimir Zelenszkij ukrán elnök franciaországi látogatása alkalmából - mondta az államfő a két legnézettebb országos tévécsatorna, a kereskedelmi TF1 és az állami France 2 híradóinak adott élő interjújában.

Emmanuel Macron a normandiai partraszállás 80. évfordulója alkalmából 25 állam- és kormányfő részvételével csütörtökön tartott megemlékezés színhelyéről nyilatkozott, ahova többi között az ukrán elnök is meghívást kapott. A francia elnök elmondta: a vadászgépek ukrán pilótáit Franciaországban fogják kiképezni még az idén. Ezden felül további 4500 ukrán katona kiképzést is tervezi Párizs. Macron elnök jelezte, hogy jelenleg egyetlen francia katonai kiképző sem tartózkodik Ukrajnában.

⚡️✈️?? France will transfer Mirage 2000 to Ukraine and train pilots, — Macron



??"Tomorrow during my meeting with Zelensky, we are going to start a new cooperation, and we will provide the Mirage 2000 and offer to train pilots," he announced. pic.twitter.com/XluJiaEEMB