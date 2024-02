Holtan találták az ukránokhoz dezertált orosz pilótát

Mint arról annak idején az Infostart is beszámolt, az orosz helikopter pilóta hosszasan egyezkedett az ukrán titkosszolgálattal, mielőtt megszökött volna Mi-8-as helikopterével és annak teljes személyzetével együtt. Azonban Maxim Kuzminov két társát nem avatta be a szökésbe. A hivatalos közlés szerint a leszállást követően ők tüzet nyitottak a gépet körülvevő ukrán katonákra, akik lelőtték mindkettőjüket.

Viszont a Newsweek szerint a moszkvai, Rosszija-1 tévécsatorna, Vesztyi Nyigyeli műsorában megszólaltattak egy szakértőt, aki megvizsgálhatta az Oroszországnak visszaadott pilóták holtesteit. Ő azt állította: mindkettőjükkel csak egy-egy lövés végzett, ami szerinte arra utal, hogy Maxim Kuzminov a szökés közben tűzharcba keveredett társaival, akiket megölt. Ezt látszik igazolni az is, hogy a szökevény pilóta lábán ugyancsak lőtt sérülés volt. Bár erről Kuzminov azt mondta, hogy orosz katonák tüzet nyitottak rájuk, amikor átrepültek a frontvonal fölött.

Az amerikai újság idézi dezertált pilótát, aki kijevi sajtóértekezletén azt hangoztatta: Ukrajnában népirtás folyik és arra szólította fel orosz katonatársait, hogy ők is álljanak át az ellenség oldalára. Később az Al Jazeera hírtelevízió - az ukrán titkosszolgálat szóvivőjére, Andrij Juszovra hivatkozva - azt közölte, hogy az orosz katonatiszt fél millió dolláros jutalmat kapott. A pénzt ukrán hrivnyában fizették ki a 28 éves pilótának.

Maxim Kuzminov eredetileg az oroszországi Primorje régióban települt, 319. önálló helikopter ezrednél szolgált. Szökése nagy visszhangot keltett mindkét hadban álló országban. Míg Ukrajnában hősként üdvözölték, Oroszországban árulónak bélyegezték. A Newsweek azt írja, hogy nem sokkal a dezertálás után, az orosz titkosszolgálat utasítást kapott a katonaszökevény megbüntetésére.

Az X-en publikáló több portál is arról számolt be, hogy az egykori katonai pilótát holtan találták a spanyolországi Villajoyosában.

?????? Video from the scene of the possible murder of Maxim Kuzminov in Spain, but there is still no confirmation that the murdered man is really the same defector. pic.twitter.com/oLarOc3HlP