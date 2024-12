Borzalmas katasztrófa fenyeget a Fekete-tengeren - videó

A hírügynökség szerint egyelőre nem tudni, mennyi olaj ömlött a Fekete-tengerbe. Vasárnap az erős viharban a Volgonyefty-212 tanker 4900 tonna olajjal kettétört, és az orra elsüllyedt. A 4300 tonna olajat szállító Volgonyeft-239 elsodródott, majd Tamany kikötője közelében zátonyra futott.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma hétfői közlése szerint a Volgonyeft-239 legénységének mind a tizennégy tagját sikerült kimenekíteni. A Volgonyefty-212 13 fős legénységének tizenkét tagját még vasárnap kimentették, egy ember a balesetben életét vesztette, tizenegyet kórházba szállítottak.

