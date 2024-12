A Barca elvesztette a legjobb csatárát

A Barcelona vasárnap hazai pályán 1–0-ra kikapott a Leganéstől a La Ligában, ráadásul Lamine Yamalt is elveszítette.

A 17 éves szélső bokaszalagja sérült meg, emiatt 3-4 hétig nem lesz bevethető – adta hírül a Barcelona a közösségi médiában. Biztosan nem játszhat tehát az Atlético Madrid elleni hétvégi csúcsrangadón.

Az Eb-győztes klasszis az ősszel szintén a bokája miatt hagyott ki mérkőzéseket írja a sportal.hu.

Yamal 21 tétmérkőzésen 6 gólnál és 12 gólpassznál jár ebben az idényben.

The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS