Megfenyegette a NATO-t az orosz védelmi miniszter

A miniszter egyebek között a NATO júliusi csúcstalálkozójára, valamint az Egyesült Államok és az észak-atlanti szövetség más tagállamainak katonai doktrínáira hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy Moszkvának a elkövetkező években fel kell készülnie egy közvetlen konfrontációra az egyre "tolakodóbb" NATO-val szemben.

"A védelmi minisztérium tevékenységei arra összpontosulnak (...), hogy képes legyen biztosítani a teljes felkészültséget minden eshetőségre középtávon, ideértve egy esetleges katonai konfliktust a NATO-val Európában a következő évtizedben" - húzta alá Belouszov, aki egyúttal számos szükséges változtatást, illetve reformot javasolt, "tekintettel a jövőbeli katonai konfliktusok természetére".

#BREAKING ⚡?? Russian Defense Minister Belousov: "Russia is preparing for all scenarios, including a possible military conflict with NATO in Europe in the next decade" pic.twitter.com/6S75ii1yd4