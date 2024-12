Több halottja van egy újabb iskolai lövöldözésnek az USA-ban

Az Egyesült Államok északi részén fekvő szövetségi állam nagyvárosának rendőrfőnöke első sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy négy áldozatot találtak az Abundant Life Chritian School keresztény magániskola épületében.

Shon Barnes szavai szerint a feltételezett lövöldöző egy fiatalkorú, akit beavatkozó rendőrök szintén holtan találtak az iskola épületében. A rendőri vezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy az első megállapítások szerint a tettes az iskola diákja volt.

Heavenly Father,



We come before You in this moment of heartbreak and tragedy, lifting up every soul touched by this senseless violence at Abundant Life Christian School. Lord, we pray for the injured, that Your healing hand will be upon them. Ease their pain, guide the doctors… pic.twitter.com/AUvJT8fujb