Több tucat hadifogollyal a fedélzetén lezuhant egy orosz szállítórepülőgép

Lezuhant az orosz légierő egyik Il-76-os szállító-repülőgépe. Úgy tudni, hogy a fedélzetén tartózkodó 65 hadifogoly és a hat fős személyzet közül senki sem élte túl a katasztrófát. A gép a belgorod-i régióban járt szerencsétlenül.

Az alábbi videó közvetlenül a becsapódás előtt készült. A gép ezen már erősen balra dőlve, meredeken, orral lefelé zuhan a föld felé és jól látható, amint egy jókora darabja leszakad róla.

/5. On the video without a watermark in the middle, it is visible that large pieces fell off the Il-76 while still in flight pic.twitter.com/X00Z5NX2Lk — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) January 24, 2024

Mivel Oroszországnak ebben körzetében már több ukrán diverzáns akció történt, nem zárható ki, hogy a gép támadás következtében veszett oda. Az Ukrainska Pravda in English portál azt állítja, hogy az Il-76-os rakétákat szállított egy Harkiv környékén települt, orosz Sz-300 légvédelmi üteg számára és a gép vesztét ukrán katonák okozták.

⚡️ According to our sources in the Defense Forces, the downing of the Russian Il-76 is the work of the Ukrainian Armed Forces. The General Staff also informed us that the plane was transporting missiles to the S-300 complexes, with which the Russians are shelling Kharkiv Oblast pic.twitter.com/2v9ZeeZ1ol — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) January 24, 2024

Az ugyancsak az X-en publikáló, NEXTA viszont moszkvai védelmi minisztériumra hivatkozva azt közölte: a 27 millió dolláros gépen ukrán hadifoglyok voltak. Kijevből egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás az orosz szállítógép katasztrófájával kapcsolatban.