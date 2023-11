Újabb izraeli hajó volt célpont, megrakétázták az amerikai hadihajót is

Izraelnek a gázai Hamász elleni háborúja a Közel-Kelet tágabb térségében is hullámokat vet.

Több, mint egy hete egy japán cég által irányított, papíron brit tulajdonú hajót foglaltak el a jemeni húszik az Ádeni-öbölben, akik azt állították: a hajó izraeli. A hajófoglalás tényét a húszik is megerősítették. Még egy videót is közzétettek akkor, amin azt látni, hogy egy Mi-8-as helikopterrel leszállnak a hajóra. Maszkos fegyveresek ugranak ki belőle, elfoglalják a hidat és megadásra kényszerítik a személyzetet. Mivel a Galaxy Leader nevű hajót egy japán cég, a Nippon Yusen üzemelteti, Tokió segítséget kért a visszaszerzésére a szaúdi, ománi és iráni hatóságokról.

NEW VIDEO: Yemen’s Houthi rebels hijack a cargo ship in the Red Sea over the weekend pic.twitter.com/pkkUJpbe5c — Trey Yingst (@TreyYingst) November 20, 2023

Izrael az esetet „a tengeri biztonságra leselkedő iráni terrorcselekménynek” nevezte.

A lehorgonyzott és őrzött hajó egyes, az X-re is felkerült videók szerint egyfajta turistalátványosságként szolgál most, csónakokkal járnak videózni a kíváncsiskodók.

Yemen

Galaxy leader is the new tourist attraction in Yemen. Yemeni taking boat rides to take pictures with the grounded Israeli vessel. pic.twitter.com/outpmUkKtK — Bharwana (@pain___killer) November 23, 2023

Most, alig egy héttel később egyelőre nem azonosított fegyveresek próbáltak hatalmukba keríteni egy tankhajót a Szomáliához és Jemenhez közeli Ádeni-öbölben, amelynek segélyhívására egy amerikai hadihajó válaszolt.

A Central Park nevű jármű műtrágyák és tisztítószerek gyártásában is használt foszforsavat szállított, amikor öt fegyveres elfoglalta. A helyszínre érkező Mason nevű amerikai hadihajó fenyegetése nyomán a támadók egy motorcsónakon megpróbáltak elmenekülni, de később „megadták magukat”.

A Central Parkot a londoni székhelyű, de a millárdos izraeli Ofer-család tulajdonában lévő hajózási cég, a Zodiac kezeli, bár libériai zászló alatt hajózik. A Times of Israel szerint papíron egy másik cég tulajdona lehet, de a lap megjegyzi: a brit cégjegyzék szerint ennek volt és jelenlegi izgatója is egy Ofer vezetéknevű személy.

A tanker linked to an Israel-affiliated company was seized off Yemen Sunday by armed individuals, a US defence official confirmed, following a series of incidents on the same shipping route. The maritime security firm Ambrey said that "US naval forces are engaged in the… pic.twitter.com/DzZeSVYCY1 — MIRZA BAIG™ (@BaigsonAuction) November 26, 2023

A hajó kapitánya török, a személyzet orosz, vietnámi, bolgár, indiai, georgiai és fülöp-szigeteki állampolgárokból áll.

Jemen nemzetközileg elismert kormánya a vele szembenálló, és Irán által támogatott húszi lázadókat vádolta az incidenssel, bár ők hétfő délutánig nem vállalták a felelősséget.

Az amerikaiak közben azt állították, hogy a húszik által ellenőrzött jemeni területről két ballisztikus rakétát lőttek ki a Mason és a Central Park irányába, de azok 10 tengeri mérfölddel távolabb csapódtak be.

US CENTCOM confirms that at 0141 local time this morning, two ballistic missiles were fired from Houthi controlled areas in Yemen toward the USS MASON (DDG 87) and M/V CENTRAL PARK.



The missiles landed in the Gulf of Aden approximately ten nautical miles from the ships. pic.twitter.com/Z2Ks5Lpo2D — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 27, 2023

Szombaton egy izraeli tulajdonosokhoz kötött cég által üzemeltetett konténerhajót ért dróntámadás az Indiai-óceánon – illetékesek megint csak Iránra mutogattak.

Azután, hogy Izrael a Gáza elleni pusztító offenzívával válaszolt a Hamász október 7-i brutális terrortámadására, az Irán-barát jemeni húszi lázadók azzal fenyegetőztek, hogy további akciókat hajtanak majd végre Izrael és a Vörös-tengeren haladó izraeli hajók ellen.