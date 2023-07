Moszkvában lefújták az idei nemzetközi repülőkiállítást

A brit hírszerzés úgy értesült, hogy a rendezők elsősorban a biztonsági kockázatok miatt voltak kénytelenek lemondani a kiállítást. Az utóbbi időben ugyanis számos drón támadás érte Oroszország belső területeit. Ugyanakkor a háború miatt az idén a külföldi kiállítók sem tolongtak a részvételért.

Londoni vélemény szerint a Moszkva ellen bevezetett szankciók súlyos csapást mértek az orosz repülőgépgyártásra. Ezt tovább fokozza az egyre nagyobb szakember hiány is. A Roszkozmoz orosz űrügynökség - más nagy vállalatokhoz hasonlóan - saját katonai egységet szervezett, és arra buzdítja a munkatársait, hogy önként jelentkezzenek szolgálatra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Okgrw8EpKD



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Cx7q07BjNH