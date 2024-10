Újabb nagy erejű támadás érte Izraelt – videó

Az izraeli hadsereg (IDF) nemrégiben jelentette, hogy a szélsőséges iszlamista szervezet mintegy 135 lövedéket zúdított Haifa városára és a környező településekre. Állítólag a rakéták többségét sikerült lelőni még a becsapódás előtt.

A BBC azt közölte, hogy az első 85 rakéta indítását helyi idő szerint dél után észleltek Libanonból. Nem sokkal később pedig újabb légitámadásról számolt be az IDF.

Az izraeli mentőszolgálat szerint egy 70 éves nőt megsebesítettek a repeszek. Az izraeli média arról is beszámolt, hogy a Haifatól 12 kilométerre lévő Kiryat Yamban egy épület megrongálódott.

