Búcsú Iniestától, aki új dimenzióba emelte a középpályások játékát

A földkerekség egyik legsikeresebb játékosa a klubcsapatával megnyert titulusokat tekintve. AZ FC Barcelonával 29, a Vissel Kobéval 3 címet szerzett. Mindezeken felül még kivételes sikerekben volt része a válogatottal is, hiszen a 2008-as és a 2012-es Európa-bajnokság megnyerése között a Furia Rojával 2010-ben világbajnok lett. úgy, hogy a hollandok elleni döntő hosszabbításában ő lőtte a labdát az Oranje kapujába.

1984. május 11-én az Albacetéhez tartozó külvárosban, Fuentealbillában született és az Albacete Balompié kölyökcsapataiban kezdett játszani. Tizenkét éves korától egészen 2018 nyaráig volt a Barça tagja, előbb a korosztályos csapatokban, tizenhat eves korától a B-csapatban, majd a legjobbak között szerepelt. A felnőttcsapatban először egy – 11-esekkel elveszített – Katalán-kupa-döntőben lépett pályára, amelyben ő is kihagyta a maga rúgását. Bajnokin 2002. december 21-én húzhatta először magára a blaugrana mezét, a Mallorca elleni 4-0-ás győzelem alkalmával. Ám előtte már Van Gaal bevetette őt a Bajnokok Ligájában, az FC Bruges ellen szerepelt október 29-én. 2003–2004-ben még Ronaldinho cseréjeként tekintettek rá, a következő idényben azonban már 37 bajnokin (!) játszott a 38-ból.

Across all his senior clubs and international games, Andrés Iniesta was NEVER shown a red card ??? pic.twitter.com/hyMskWkWyE — OneFootball (@OneFootball) October 7, 2024

A következő években a Barcelona egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát, noha nagyon sérülékenynek bizonyult. A hat kupagyőzelmet hozó 2009-es év egyik hősének tartották, ha nem lövi a Stamford Bridge-en, a Chelsea elleni BL-elődöntőben híres gólját, a Barcelona sikeres évet zár, de nem története legjobb esztendejét. A Manchester United megnyert döntő előtt Samuel Eto’o, utána Wayne Rooney nevezte őt a világ legjobb játékosának. A triplázással zárt szezon után a Don Balon, Xavi és Messi előtt, a Barcelona legjobb átlagteljesítményt nyújtó futballistájaként ünnepelte.

3 minutes and 5 seconds of Andres Iniesta in his peak. ?



One of the greatest ever. ❤️ pic.twitter.com/gcBYNFWZQC — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 1, 2024

2009 decemberében a FIFA szavazásán a világ ötödik legjobb játékosának választották. Még előbbre lépett aztán 2010-ben, amikor a FIFA Aranylabda-szavazásán második lett Lionel Messi mögött. Talán az az év és az elkövetkező kettőt jelentette a pályafutása csúcsát, 2011-ben a negyedik, 2012-ben, az Európa-bajnokság megnyerése után harmadik volt ugyanezen az ankéton. A lengyel-ukrán közös rendezésű kontinensbajnoki torna után megkapta a sorozat legjobb játékosának járó díjat, illetve még abban az esztendőben az UEFA Európa legjobb játékosának választotta. Közben folyamatosan sikereket ért el a Barcelonával, kilenc bajnoki címet, hat Király-kupa-elsőséget, öt spanyol Szuperkupa-elsőséget, négy Bajnokok Ligája-győzelmet, két UEFA Szuperkupa-elsőséget, s nem utolsósorban három klubvilágbajnoki címet szerzett.

A válogatottban 131 mérkőzés és 13 gól áll a neve mellett. Számos korosztályos szereplés – közte három érmes nagy torna – után, közvetlenül a 2006-os vb előtt kapott meghívást a nagycsapatba. A városban, ahol felnőtt, Albacetében debütált az oroszok ellen. A németországi világbajnokságon mindössze egy meccs jutott neki, a szaúdiak elleni, amikor már a B csapat játszott. A 2008-as Európa-bajnokságon a tornát megnyerő spanyol válogatott egyik legnagyobb sztárja lett: beválasztották az All Star csapatba is. Klub- és válogatottbeli társával, Xavival közösen legfontosabb pillérjei lettek a modern középpályásjáték újraértelmezésének: szerte a világon sok csapat próbál – őket követve – hasonló rendszerben futballozni. 2010 hozta meg a legnagyobb sikert. Gólt szerzett a chileiek elleni csoportmérkőzésen, amely után a mérkőzés legjobbjának (MVP) választották. Bekerült a torna legjobb játékosai közé, jelölték a vb-aranylabdára is. Labdából aztán nem kapott aranyat, éremből igen, a hollandok elleni finálé 116. percében ő szerezte meg csapata, s a mérkőzés egyetlen gólját. A finálé után is őt választották a mérkőzés emberének. Az oroszországi már a negyedik világbajnoksága volt, deklaráltan a búcsú a nemzetközi porondtól és a spanyol válogatottól. Ötödik a spanyol örökranglistán, Iker Casillas, Sergio Ramos, Sergio Busquets és Xavi előzi meg.

Real Madrid produce statement recognising Andres Iniesta's contribution to Spanish and world football. ??? pic.twitter.com/N3ph2QCB2I — EuroFoot (@eurofootcom) October 8, 2024

A világbajnokság után új szakasz kezdődött a pályafutásában. Valamivel többet, mint négy és fél évet Japánban futballozott, a Vissel Kobe csapatában. Országos kupagyőztes, a Császár Kupa győztese, sőt 2023-ban bajnok is volt. Utána még váltott, közel a negyvenhez az Emírségekbe igazolt, az Emirates Clubbal zárta le a pályafutását.