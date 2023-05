Kettős játékot játszana a Wagner csoport Ukrajnában?

Amerikai hírszerzési jelentésekre hivatkozva a The Washington Post - és nyomán az Index - azt írja, hogy az ukrajnai háborúban alkalmazott orosz magáncég, a Wagner csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin január végén ajánlatot tett Ukrajnának információk adásvételi lehetőségéről.

Az ajánlattétel a bahmuti harcokkal állt kapcsolatban, ahol a Wagnernak nagy veszteségei vannak.

A kiszivárogtatás szerint az ár Bahmut elhagyása lett volna az ukrán fél részéről, az információ pedig az orosz csapatok elhelyezkedése a könnyebb rajtaütés végett.

Az is hírlik, Prigozsin és Moszkva viszonya már elmérgesedett, a Wagner lőszerellátása pedig akadozik.

A dokumentumokból állítólag az a kép rajzolódik ki, hogy

míg az orosz hadi morál ilyen rossz, addig kellene az ukránoknak támadni akár a Krímet is.

Ukrán tisztviselők az amerikai lapnak a kapcsolatfelvétel tényét egyébként megerősítették, az ajánlattételét is, de nem bíztak benne, ezért nem fogadták el.

Egy amerikai tisztviselő szerint Washington is hallott az ajánlatról, és az Egyesült Államokban is hasonló kételyek voltak azzal szemben.

A Portfolio szemléje szerint a dokumentumok arra is utalnak, hogy Kijev azt gyanítja, vagy tudhatja, hogy a Kreml tud Prigozsin ukrán hírszerzéssel folytatott kommunikációjáról, ha a Bahmuttal kapcsolatos ajánlatáról nem is. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője egy lehallgatott telefonbeszélgetés szerint arról beszélt, hogy a Kreml fölhasználhatja Prigozsin ukrán kapcsolatait, hogy „ukrán ügynöknek” állítsák be.

