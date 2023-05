"Tömeggyilkos vagyok" - állította egy interjúban a felrobbantott orosz szélsőséges író

"Bármit mondjanak is, egy olyan harccsoportot vezettem, amelyik rengeteg embert ölt meg" - közölte Prilepin. Majd azzal folytatta, nem tudja hogyan fog mindezzel elszámolni. A beszélgetést Anton Gerasenko, az ukrán belügyminisztérium egyik tanácsadója tette közzé a Twitteren.

Amikor a riporter azt kérdezte, vajon a bűneiért a túlvilágon kell-e majd számot adnia, Prilepin azt válaszolta, hogy biztos abban, még ebben az életében eljön a felelősségre vonás. Az interjú alatt az orosz nacionalista író arcán többször is mosoly bujkált, és igen határozottnak látszott. Mint mondta: 44 éves és szerinte sokáig fog élni.

Majd azzal dicsekedett, hogy az összes orosz zászlóalj közül az övé volt a legeredményesebb Donyeckben. Bár azt is elismerte, hogy

"Csak nevetek azokon, akik azt állítják, hogy nem is voltam igazi harctéri parancsnok. Ott a bizonyíték: a rengeteg megölt és eltemetett ember" - közölte Prilepin.

"Egy parancsnok sem volt olyan eredményes mint én" - hangoztatta. "A dokumentumok egyszer nyilvánosságra kerülnek, és azokból majd mindenki megtudhatja, hol halt meg a legtöbb ember. Az én zászlóaljam pedig éppen azokon a helyeken járt, ezt nem tagadhatom."

I posted earlier about Zakhar Prilepin who was blown up in his car (he was heavily wounded).



This is an older video to demonstrate who he is: "I managed a combat division that killed people in large numbers. All we did was complete lawlessness". pic.twitter.com/PTAlpYDgWw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 6, 2023