A The New York Times egy magas rangú uniós tisztviselőt idéz, aki közölte: a nullánál is kisebb az esélye annak, hogy Vlagyimir Putyin meghátráljon egy sikeres ukrán ellentámadás hatására.

A névtelenséget kérő brüsszeli tisztviselő szerint az orosz elnök inkább újabb mozgósítással és még több katona Ukrajnába küldésével reagálna egy győzelmesnek ígérkező ukrán offenzívára.

Ezt a feltételezést erősítette meg Celeste Wallander, az amerikai védelmi miniszter nemzetközi biztonságért felelős helyettese is. Mint mondta: semmi jele annak, hogy Putyin feladta volna az eredeti terveit, és továbbra is teljes orosz befolyás alá akarja vonni Ukrajnát.

John Kirby, az USA Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője pedig az Amerika Hangja rádiónak nyilatkozva arról beszélt:

az Egyesült Államok fokozza az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást,

mert Washington arra számít, hogy az időjárás javulásával Oroszország újból támadni fog.

Ugyanakkor a Washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) arról számolt be, hogy orosz ultranacionalisták sztálinista módszerek bevezetését sürgetik Vlagyimir Putyintól. Andrej Guruljov, aki az elnök saját pártjának, az Egységes Oroszországnak parlamenti képviselője például azt követeli, hogy a büntető törvénykönyvben

újból vezessék be a nép ellensége fogalmat

és ez alapján vonják eljárás alá azokat a tisztségviselőket, akik béketárgyalások útján akarják befejezni az ukrajnai háborút. Az amerikai kutató intézet emlékeztet rá, hogy hasonlóan szélsőséges nézeteket hangoztat Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldos csapat vezetője is.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Fagyejcsev