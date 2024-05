Kihúzták a konnektorból a hazai napelemes piacot

Az új elszámolási rendszer jelentősen visszafogta a lakosság napelem-telepítési kedvét, az iparági cégek azt látják, hogy minimális, szemmel gyakorlatilag nem is látható az új megrendelők száma – mondta a Pénzcentrumnak Szolnoki Ádám, pedig a napelempanelek ára például sokéves mélyponton van.

A MANAP Iparági Egyesület elnöke elmondta, noha január elsejétől már a bruttó elszámolással lehet új napelemes rendszereket telepíteni, még mindig vannak a régi elszámolási rendszerből munkák, és ez munkát ad a cégeknek. Úgy véli, a bruttó elszámolásnál fizetett kilowattonkénti nagyjából ötforintos ár sokként hat az iparában, mert rendkívül alacsony, amikor a lakosság rezsicsökkentett árakon 37-38 forint/kWh-ért kapja a villamos energiát. Szolnoki Ádám szerint ma, ha valaki kiépít egy napelemes rendszert, akkor azzal jár jól, ha minél nagyobb részét elfogyasztja, és a megtermelt energiát nem termeli vissza a hálózatba.

Az új elszámolási rendszer visszavetette a lakosság rendszertelepítési kedvét, töredéke a korábbi éveknek, szemmel gyakorlatilag nem is látható az új megrendelők száma, kivéve azt a 15 ezer pályázatot, amelyet támogat az állam.

Ősszel Lantos Csaba energiaminiszter bejelentette, hogy az ország nagy részén megszüntetik a visszatáplálási stopot, az elnök elmondása szerint a körzetek 85-90 százalékát feloldották a tilalom alól, de ezek olyan területek, ahol lakosságarányosan többen laknak, ráadásul egy uniós vállalás szerint a betáplálási stopot teljesen meg kellene szüntetni 2024. december 31-re.

Szolnoki Ádám kifogásolta, hogy az új otthonfelújítási támogatást jelen állás szerint nem lehet napelemes rendszer telepítésére, bővítésére felhasználni. "Érthetetlen, hogy miközben az a szándék, hogy minél inkább leváljunk a vezetékes gázról, az alternatív fűtési módokat nem támogatják egy ilyen pályázaton" – tette hozzá.

Gondot jelent az is, hogy a korábban támogatott telepítéseket is lassan fizeti ki az állam, van olyan vég, amely több száz napelemes rendszert kiépített már, és vár a pénzére, nem tudja, hogy mikor fog hozzájutni. Sokan ebből kifolyólag már csőd szélén vannak, van, aki befejezte a tevékenységét, és átadta a leszerződött partnereit másnak, mert egyszerűen nem tudja megépíteni a megrendelt rendszereket, amíg nem kapja meg a korábbiak után a pénzét – magyarázta az egyesületi elnök, és közölte, nyílt levelet írtak az ügyben az energiaügyi miniszternek is.

Szó esett az erkélynapelemekről is, amelyeknek Nyugat-Európában már nagy divatja van, a diszkont áruházakban is lehet venni ilyen rendszereket, közben itthon tilos bármilyen hasonlót felszerelni. "Az erkélynapelemeknél az a sarkalatos pont, hogy termelőberendezést hogyan lehet rákapcsolni a villamosenergia-hálózatra, ennek nagyon szigorú előírásai vannak, ezeket módosítani, felülbírálni nem egyszerű feladat. Nekünk is beletört a bicskánk egy-két szabály kapcsán" – mondta Szolnoki Ádám, és jelezte, az erkélynapelemeknek nagyobb az edukációs hatásuk, mint az anyagi hasznuk.