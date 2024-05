Lerobbantották az összetört hidat a hajóról - videók

A szakemberek hosszú időn át készültek a műveletre, amellyel a hajóra zuhant acélszerkezetet sikerült úgy két darabra törni, hogy a konténerszállító szabaddá vált.

A Francis Scott Key-híd acélszerkezetének vízbe omlott roncsait az elmúlt hetekben több darabban, óriásdaruk segítségével távolították el a kikötő bejáratát jelentő Patapsco folyó torkolatából, ugyanakkor a Dali konténerszállítót fogságba tartó mintegy 500 tonna súlyú hídelemet csak robbantással tudták eltávolítani a hajótestről.

