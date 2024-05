Teljesen átalakul a Windows Start menüje – mutatjuk a részleteket

Bármiféle bejelentés nélkül kezdte meg egy változtatás bevezetését a Microsoft a Windows 11 Start menüjében – erre egy Albacore nevű X-felhasználó figyelt fel, aki szorosan figyeli a Windows változásait – írja a hvg.hu.

Bár a Windows 11-ben már nem lehetett találkozni a Windows 8-ban bemutatott widgetekkel, most a Microsoft a legújabb rendszerébe is elhozza ezeket.

A widgetek a start menü jobb vagy bal szélén láthatók egy lebegő szigeten. Ami pedig a funkcióikat illeti: alkalmazások widgetes kiterjesztései, az első fotókon például az időjárás és egy részvény értéke látható.

It's time for the Start menu to become extensible!✨

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked ➡️ or ⬅️) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo ? pic.twitter.com/FddrpC99h3