Itt az amerikai hadsereg felvétele a Fekete-tenger feletti drónincidensről

Mint arról az Infostart is beszámolt, irányíthatatlanná vált a Fekete-tenger fölött egy amerikai MQ-9 Reaper típusú amerikai, pilóta nélküli drón. Washingtoni állítás szerint két orosz Szu-27-es vadászgép volt a közelében, az egyik először üzemanyagot engedett a járműre, majd közel repülve hozzá az egyik vezérsíkjával hozzáért a légcsavarjához. Ettől a drón megbillent, irányíthatatlanná vált és a vízbe zuhant.

Ugyanez az orosz védelmi minisztérium szerint úgy zajlott, hogy kedd reggel egy amerikai drón kikapcsolt jeladóval repült az orosz államhatár irányába a Krím-félsziget közelében. A tárca szerint a Reaper repülése irányíthatatlanná vált, ami magasságvesztéssel járt, és a gép „hirtelen manőver következtében” a vízfelszínnek ütközött. A minisztérium szerint az orosz vadászgépek nem használták fedélzeti fegyvereiket, és nem léptek érintkezésbe az amerikai drónnal.

A CBS amerikai kereskedelmi médiatársaság a fenti közlések alapján rekonstruálta, miként nézhetett ez ki a valóságban. Erről bővebben itt írtunk.

Ígéretéhez híven közben az amerikai hadsereg európai parancsnoksága közzétette a Fekete-tenger feletti keddi incidensről készült felvételeket. A titkosítás alól feloldott rövid videó a Pentagon szerint a bő fél óráig tartó légi összecsapás kulcsfontosságú pillanatait mutatja be – írja a Euronews a CNN-re hivatkozva.

Az alábbi videón az látható, ahogy egy orosz Szuhoj Szu-27-es vadászrepülőgép közeledik az MQ-9 Reaper drón hátsó részéhez, ahol a kamera is található, majd feltűnik a drón hátuljára szerelt propeller is. Ezután az orosz gép üzemanyagot önt ki, miközben befogja az amerikai drónt. A felvétel másik részében ismét közeledik az orosz repülőgép, és újra üzemanyagot ereszt a drón elé. A felvétel azt követően megszakad, hogy az orosz vadászgép összeütközik a drónnal, megrongálva annak propellerét – teszik hozzá.

BREAKING: US releases video showing a Russian Su-27 fighter jet colliding with an American MQ-9 Reaper drone above the Black Sea pic.twitter.com/1fc6x31o9e — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 16, 2023