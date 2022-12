Meghalt XVI. Benedek

A pápa szombat délelőtt 9:34-kor hunyt el rezidenciáján, a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorban - adta tudtul a Vatican News.

Egészségi állapota napok óta romlott, ezért a hivatalban levő Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Benedekért.

Joseph Ratzingert 2005-ben választották pápává, és a modern kor első egyházfője volt, aki lemondott. Ferenc pápa megválasztása után visszaköltözött a Vatikánba, ahol azóta is kolostorban élt. Utoljára 2020 júniusában fivére temetésén mutatkozott a nyilvánosság előtt. Életútja Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a bajorországi Marktl am Inn-ben. Gyermekkorát az osztrák határtól nem messze fekvő Traunsteinben töltötte.



1941-ben belépett a Hitlerjugendbe, ami minden 14 éven felüli német fiúnak kötelező volt, de emiatt pápává választásakor sok bírálat érte. 1943-ban, 16 évesen besorozták, és Magyarországra küldték, azonban dezertált, 1945-ben pedig hadifogságba esett. Amikor szabadult, bátyjával együtt lépett be a katolikus szemináriumba, majd 1946 és 1951 között filozófiát és teológiát tanult a freisingi főiskolán és a Müncheni Egyetemen.



1951. június 29-én szentelték pappá, és ezután tanított is: a dogmatikus és a fundamentális teológia területének szakértője volt.



VI. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké majd bíborossá nevezte ki. 1981-ben II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is lett.



1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta.



1998. május 21-én a budapesti Szent István Társulat Stephanus-díjjal tüntette ki.



2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává.



2005. április 19-én a bíborosi konklávé Szent II. János Pál pápa utódjául Joseph Ratzingert választotta meg, aki XVI. Benedek néven kezdte meg szolgálatát. Pápai jelmondata: „Cooperatores veritatis”, azaz „Az igazság munkatársai” (3Jn 1,8). Ő volt a nyolcadik német pápa és a 265. a római katolikus egyházfők sorában.



2013. februárjában korára és fogyatkozó erejére hivatkozva lemondott a pápai hivatalról. Azóta a vatikáni Mater Ecclesia (Egyház Anyja) kolostorban élt.

A nyugalmazott pápa saját temetéséről is rendelkezett. Joseph Ratzinger bíborosként még szülőföldjén, Bajorországban tervezte a szertartást. 2020-ban viszont II. János Pál pápa korábbi sírhelyét jelölte meg a Szent Péter-bazilika altemplomában, miután a szentté avatott lengyel pápa földi maradványait a bazilikába helyezték át.

