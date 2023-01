Ferenc pápa: XVI. Benedek a katekézis nagy mestere volt

A katolikus egyházfő rámutatott: XVI. Benedek alapos és tiszteletteljes gondolkodása nem saját magára, hanem az egyházra irányult. "Mindig azon fáradozott, hogy elkísérjen minket Jézusig" - mondta Ferenc pápa az elhunytról.

"Segítsen hát minket abban, hogy Krisztusban újra felfedezzük a hit örömét és az élet reményét" - tette hozzá.

A pápa XVI. Benedek szavaival fordult a jelenlévő német zarándokokhoz: "Aki hisz, sosincs egyedül!"

"Aki Istent az atyjának tudja, annak sok fivére és nővére van" - magyarázta.

"Ezekben a napokban különleges módon bizonyosodhatunk meg arról, milyen átfogó a hit szövetsége, amely még a halállal sem ér véget" - húzta alá.

Eközben a Szent Péter-bazilikában immár harmadik napja tódulnak a hívek XVI. Benedek ravatalához. Az előző két nap 135 ezren rótták le kegyeletüket az elhunyt előtt.

XVI. Benedek, polgári nevén Joseph Ratzinger az óév utolsó napján, 95 éves korában szombaton 9 óra 34 perckor hunyt el a vatikáni Mater Ecclesiae (Egyház Anyja) kolostorban. Temetése csütörtök reggel 9 óra 30 perckor kezdődik a Szent Péter téren. A szertartást utódja, Ferenc pápa vezeti, amire nem volt még példa a katolikus egyház kétezer éves történelmében.

XVI. Benedek 2005-től 2013-as lemondásáig vezette a római katolikus egyházat. Könyvek az életéről Olasz kiadók több könyve is megjelenik a következő hetekben a szombaton elhunyt XVI. Benedekről, köztük olyan is, amely azzal az időszakkal foglalkozik, amikor már lemondott a pápaságról.



Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek magántitkára két könyvön is dolgozott.

Az olasz Piemme kiadó január 12-én publikálja a Nient'altro che la verita (Semmi más, csak az igazság) című kötetet. A kiadó közleménye szerint Gänswein azokról támadásokról számol be a könyvben, amelyek a pápát érték pontifikátusa alatt. A könyv társszerzője Saverio Gaeta olasz újságíró.

A Mondadori kiadó a néhai pápa néhány eddig kiadatlan esszéjét és más írásait publikálja január 30-án Che cos'é il cristianesimo - quasi un testamento spirituale (Mi a kereszténység - mintegy spirituális testamentum) címmel. A San Paolo kiadó pedig január 25-re tervezi Orazio La Rocca könyvének kiadását: a Ratzinger la scelta. "Non sono scappato" (Ratzinger, a választás. "Nem futottam el") című kötet tíz év kiemelkedő pillanatait dokumentálja. A könyv Gänswein előszavával jelenik meg.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Maurizio Brambatti