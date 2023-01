Kiderült, hogyan és kiknek a részvételével temetik XVI. Benedek nyugalmazott pápát

Felravatalozták XVI. Benedek nyugalmazott pápát a római Szent Péter-bazilikában hétfő reggel. A nap folyamán több mint 60 ezer gyászoló rótta le tiszteletét a főoltár előtt elhelyezett ravatalánál a várt 25 ezer helyett - közölte a Vatikán.

Az óév utolsó napján 95 évesen elhunyt pápa ravatalát 9 órakor nyitották meg a hívek előtt, akik közül sokan hajnal óta várakoznak hosszú sorban a bazilika előtt, hogy búcsút vehessenek a katolikus egyház korábbi vezetőjétől. A kapuk megnyitása előtt néhány magas rangú politikus, közöttük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Sergio Mattarella államfő járult a ravatal elé.

A bazilika kapui kedden és szerdán reggel hattól este hatig lesznek nyitva a tömeg előtt.

A belépés ingyenes, és nem kell jegyet váltani hozzá - tájékoztatott a Vatikán, amely fokozott biztonsági óvintézkedésekkel készült a következő napokra.

Pápa temet pápát, ez példátlan eset

XVI. Benedek temetésére csütörtökön kerül sor, végső nyughelye a Szent Péter-bazilika altemplomában lesz.

A Vatikán közölte: csak két ország - a pápa szülőhazája, Németország és Olaszország - hivatalos küldöttsége kapott formális meghívást a temetésre, mivel az emeritus pápa nem volt már államfő. A spanyol királyi ház közölte, hogy Görögországi Zsófia királyné, János Károly volt uralkodó felesége jelen lesz a temetésen. Ott lesz Andrzej Duda lengyel államfő is.

A temetési szertartást XVI. Benedek utódja, Ferenc pápa vezeti, amire nem volt még példa a katolikus egyház kétezer éves történelmében. Az "ünnepélyes, de szerény" szertartás reggel 9 óra 30 perckor kezdődik a Szent Péter téren. XVI. Benedek nyugalmazott pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában felállított ravatalon 2023. január 2-án. MTI/EPA-ANSA/Vatikáni Média

XVI. Benedek holtteste eddig a Vatikánvárosban található Mater Ecclesiae-kolostor magánkápolnájában feküdt, ahol 2013 óta élt. Holttestét hétfő hajnalban szállították át a katolikus egyház központjának számító Szent Péter-bazilikába.

A Vatikán vasárnap tette közzé az első fotókat XVI. Benedek, polgári nevén Joseph Ratzinger holttestéről. A képeken bíborvörös pápai gyászviseletben, fehér, aranyszegélyes püspöksüveggel (mitrával), kezében rózsafüzérrel látható.

Ferenc pápa újévi miséjében "az evangélium és az egyház hűséges szolgájaként" jellemezte XVI. Benedeket, aki 2005-től 2013-as lemondásáig vezette a római katolikus egyházat.

Az emeritus pápa 2022. december 31-én, 9 óra 34 perckor hunyt el a Mater Ecclesiae-kolostorban. Abban a pápai sírhelyben helyezik nyugalomra, ahol korábban XXIII. János pápa, 2005 és 2011 között pedig II. János Pál nyugodott. Utóbbinak a hamvait szentté avatása után a bazilikába helyezték át, Michelangelo Pietájának közelébe.

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mutatott be hétfő este gyászmisét. Egyházi tagok érkeznek gyászmisére, amelyet XVI. Benedek emeritus pápa emlékére mutatott be Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban 2023. január 2-án. MTI/Krizsán Csaba Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke (j8) gyászmisét mutat be XVI. Benedek emeritus pápa emlékére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban 2023. január 2-án. MTI/Krizsán Csaba

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Vatikáni Média