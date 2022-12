Tálib gyakorlat - Nők az egyetemen? Na még mit nem!

A radikális iszlamista afganisztáni tálibok felsőoktatási minisztériuma kedden határozatlan időre kitiltotta a nőket az egyetemekről.

A tárca szóvivője által is megerősített körlevél utasítja az állami és a magánegyetemeket is, hogy a kormányzati döntéssel összhangban haladéktalanul tiltsák ki a női hallgatókat.

Frissítés: Zokogó, egymást vigasztaló nők láthatók az AP hírügynökség által közzétett felvételeken, amelyek megörökítették, hogy az afgán biztonsági erők nem engedik be a diáklányokat a kabuli egyetemre. Rahimullah Nadím, intézmény szóvivője megerősítette, hogy a lányoknak megtiltották az órák látogatását. Hozzátette, hogy néhány nőt adminisztratív feladatok ellátására beengedtek az egyetemre. Afgán diáklányok a kabuli egyetem előtt 2022. december 21-én. Az afgán felsőoktatásért felelős miniszter december 20-i döntése szerint azonnali hatállyal kitiltják a nőket az egyetemekről Afganisztánban. A tálibok tavalyi hatalomátvétele után nemek szerint különítették el az oktatási intézményeket Afganisztánban, a legtöbb iskolából, köztük a középiskolákból is kizárták a nőket. Jelentősen korlátozták azt is, hogy milyen területeken tanulhatnak: női hallgatókat csak nők vagy idősek taníthattak, és szigorúan megtiltották a részvételüket az állatorvos-tudomány, a mérnöki tudományok, a közgazdaságtan, a mezőgazdaság és az újságírás területén. MTI/AP/Ebrahim Noroozi

Az Egység és Szolidaritás az Afgán Nőkért nevű aktivista szervezet az Edrak magánegyetem előtt tiltakozott a döntés ellen Kabulban szerda reggel. "Ne politizálják át az oktatást. Nem akarjuk, hogy újra megtiltsák a nőknek a felsőoktatást" - követelték a demonstráción. Elítélték A legutóbbi döntéssel kapcsolatban Katar és Pakisztán is csalódottságának adott hangot, valamint azt sürgették, hogy a tálib hatóságok vizsgálják felül a döntésüket.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter kedden késő este azt közölte, hogy a "tálibok nem számíthatnak arra, hogy legitim tagjai lehetnek a nemzetközi közösségnek addig, amíg nem tartják tiszteletben mindenki jogai."

Az ENSZ szakértői a múlt hónapban arra figyelmeztettek, hogy a tálibok nőkkel szembeni bánásmódja emberiesség elleni bűncselekménynek minősül, emiatt büntetőeljárást kell indítani.

Előzmények

A helyi sajtó december 7-én jelentett arról, hogy noha az afganisztáni tálibok megtagadták a lányoktól a középiskolai továbbtanulás lehetőségét, váratlanul mégis engedélyezték az érettségi bizonyítvány megszerzését. A sikeres bizonyítvány megszerzése eddig megnyithatta a nők számára még nyitva álló egyetemi oktatás lehetőségét.

Bár a tavalyi hatalomátvételüket követően a tálibok mérsékeltebb kormányzást, valamint a nők és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását ígérték, azóta szigorú, az iszlám saríát alapul vevő törvényeket hoztak. Kitiltották a lányokat az általános- és középiskolákból, a legtöbb munkahelyről, valamint elrendelték, hogy nyilvánosan a teljes testet elfedő csadort viseljenek.

Nyitókép: MTI/AP/Jose Luis Magana