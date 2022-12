Mégiscsak elkezdte utódja keresését Elon Musk

A vezérigazgatói poszttal kapcsolatosan Elon Musk egymásnak ellentmondó állításokat tett: már a Twitter októberi 44 milliárdos felvásárlását megelőzően arról beszélt, hogy csak átmenetileg lesz vezérigazgatója a vállalatnak, és ezt novemberben is megerősítette: akkor bíróság előtt fogalmazott úgy, hogy a tervek szerint egyre inkább csökkenti majd a Twitterrel töltött idejét, és keres valakit, aki irányítja a céget.

Vasárnap azonban azt írta a Twitteren, nincs utódja, majd mégis megszavaztatta követőit arról, hogy elhagyja-e vezérigazgatói székét – írja a CNBC.

"Nem vezérigazgatót kell találnom, hanem olyan vezérigazgatót, aki életben tudja tartani a Twittert"

– nyomatékosította.

Végül 17 millióan szavaztak, 57,5 százalék pedig úgy gondolta, nem Musknak kell vezetnie a céget. Azt ígérte, tartja magát ahhoz, amit az oldalon megszavaznak. Mióta az eredmény megszületett, hallgat.

Források szerint ugyanakkor már az előtt keresni kezdte a jövendő vezérigazgatót, hogy kiírta volna a szavazást.

Mióta birtokába került a cég, Musk sok mindent változtatott: kirúgta az alkalmazottak felét, visszahívta őket home office-ból, túlórát követelt meg tőlük és ágyakat hozatott az irodába. Bevezette a fizetős kék pipát, majd fel is függesztette annak kiadását, végül teljesen új rendszert alakított ki. Rövid időre megtiltotta a más közösségi oldalra mutató linkek megosztását is, és

letiltotta azt a fiókot, amely magángépének útját követi.

A hirdetők aggodalommal figyelik, mi lesz a Twitter sorsa a jövőben.

A Teslát, a SpaceX-et és a Neuralinket, valamint további vállalatokat is irányító Musk személyével kapcsolatosan felmerült az is, vajon tud-e más vállalataira is elegendő figyelmet szentelni a Twitter mellett: eddig azt állította, hogy igen.

