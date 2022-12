A Twitternél intézményesítették a munkahelyen alvást

Az egyik, a BBC birtokába került fotón egy dupla ágy látható egy megbeszélésekre kialakított szoban: még egy pár papucsot is helyeztek annak végére. Twitteren belüli források szerint Elon Musk maga is a Twitter irodájában él azóta, hogy megvásárolta a céget.

San Francisco építésfelügyeleti osztálya ugyanakkor megerősítette, hogy egy panaszt követően vizsgálja a lehetséges jogsértéseket. Musk viszont úgy gondolja, azért támadják a vállalatot, mert az a fáradt dolgozóknak pihenési lehetőséget biztosít.

Egy azóta már törölt Twitter-bejegyzésben Musk arról írt, addig fog az irodában élni, amíg rendbe nem jönnek a dolgok a cégnél.

KAPCSOLÓDÓ Rászálltak a hatóságok Elon Musk agyimplantátumos cégére A Neuralink agyba ültethető implantátumok kifejlesztésén dolgozik, melyek siker esetén lebénult embereknek segíthetnek...

Musk maga is benn alszik

A BBC birtokába került további fotók szerint ruhásszekrények, ébresztőórák s faliképek kerültek a Twitter irodájába, egy korábbi alkalmazott szerint hotelszobára emlékeztetnek az átrendezett terek. Ez a volt alkalmazott megerősítette, hogy Musk benn alszik.

A Twitter nem kommentálta a BBC értesülését cikkük megjelenéséig. Az ugyanakkor tény, hogy Musk a cég átvételét követően jelezte alkalmazottainak, hogy kemény munkát követel meg tőlük, és csak a kiemelkedő teljesítményt tudja elfogadni.

Scott Wiener kaliforniai szenátor ugyanakkor ezt úgy értelmezte, hogy kötelezi dolgozóit arra, hogy a munkahelyükön aludjanak.

"Egyértelmű, hogy nem érdeklik az emberek, nem foglalkozik az alkalmazottaival" - tette hozzá. Musk egy újságíró a témában született Twitter-bejegyzésére annyit reagált: a városnak inkább azzal kellene törődnie, hogy az ópiát-használat miatti problémákkal küzdő családok gyermekeinek védelmére kellene energiát fordítania.

Ez lett az örök home office helyett

A Forbes is beszámolt arról, hogy a Twitter irodáiban sokan alszanak: hálózsákokat is terítenek a földre, és a Tesla és más Musk-cégek dolgozói is benn alszanak. Őket a Twitter átalakítása miatt hívta Musk a céghez.

A Twitter 2020-ban, jóval a felvásárlás előtt azt ígérte dolgozóinak, akár örökké dolgozhatnak otthonról, Musk azonban ezt megváltoztatta a felvásárláskor.

KAPCSOLÓDÓ Eltűnhet Európából a Twitter Brüsszel betilthatja a közösségi platformot, ha az nem tartja be a uniós szabályokat. Ezt Thierry Breton uniós biztos...

Vagyonából veszít Elon Musk

Ha ez nem lenne elég baj Musknak, a CNN szerint könnyen elvesztheti a világ leggazdagabb embere címet is: szerdán egy rövid időre meg is történt ez, akkor Bernard Arnault, az LVMH, a Louis Vuitton és Hennessy márkákat birtokló francia luxuscég vezérigazgatója volt a világ leggazdagabb embere.

Mindössze 200 millió dollár választja el kettejük vagyonát:

az LVMH meglehetően stabil teljesítményt nyújt, a tesla részvényeinek értéke azonban nagyot esett, emiatt vesztett Musk vagyonából.

Nyitókép: hapabapa/Getty Images