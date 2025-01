Tömeges dróntámadás érte az orosz hátországot – videó

Az ukrán és orosz Telegram-csatornák szerint legalább hét régióból jelentettek robbanásokat és tüzeket. Kulcsfontosságú létesítményeket ért találat, ami tüzeket és fennakadásokat okozott a légi közlekedésben az érintett területeken – közölte az Ukrajinszka Pravda. Az angol nyelvű kijevi portál az ukrán védelmi minisztériumtól származó információk alapján arról számolt be, hogy az oroszországi Tula területen található Alekszin vegyi üzemben hatalmas tűz ütött ki a dróncsapások következtében.

A kijevi portál úgy tuja, hogy a szaratovi olajfinomítóból is kiterjedt tüzet jelentettek. A lap azt is közölte, hogy a brjanszki vegyi üzemet ugyancsak rakétatámadás érte, amelynek következtében számos robbanás történt, majd tűz ütött ki.

ahol egyebek közt az Ukrajna ellen bevetendő bombákat és cirkáló rakétákat tárolták. Az ukrán határtól több mint 750 kilométerre található támaszponton állomásozik az orosz légierő 184. nehézbombázó repülőezrede és a 121. gárda nehézbombázó ezrede is. Az egységek Tu-95-ös, Tu-22-es, illetve Tu-160-as gépei gyakran támadják Ukrajnát, és gyakran bombáznak már polgári célpontokat is.

❗️??⚔️?? - A massive fire and a towering column of smoke erupted at the site of a Ukrainian UAV explosion in Engels.



Emergency and operational services are working in an enhanced mode. There are no reports of casualties at this time.



The last time the Ukrainian Armed Forces…