Pletser Tamás: az olajváltozások érvágást jelenthetnek Oroszország számára

"A mai naptól kezdve az EU-s országok vállalták, hogy nem vásárolnak orosz kőolajat. Ez alól kivétel a vezetékes szállítás. Ez azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is tud orosz kőolajat vásárolni, viszont tengeri úton az Európai Unió tagállamai nem vásárolnak orosz nyersolajat" – mondta az InfoRádiónak Pletser Tamás, az ERSTE Bank gáz- és olajipari elemzője.

Hétvégén arról is döntöttek, hogy ársapkát vezetnek be az orosz olajra hatvan dolláros szinten, így efelett nem lehet Európán kívül sem orosz kőolajat eladni. Ilyen esetben az európai biztosítók nem nyújtanak szolgáltatást, ami nagymértékben megnehezíti az orosz kőolaj exportját a világ minden részére.

A jelenlegi európai ár 64-67 körül van, tehát emiatt némileg csökkenhet az orosz nyersolaj eladási ára. Fontos tényező, hogy naponta hétmillió hordó nyersolajat exportált eddig Oroszország, ami a becslések szerint a mostani uniós embargó miatt akár 1,5 millió hordó/nappal is csökkenhet, tehát a változások ténylegesen érvágást okozhatnak Oroszország számára.

Az ukrán elnök kevesellte, Oroszország elutasította az árplafont, Moszkva pedig azt is közölte, hogy nem szállít annak, aki alkalmazza majd. Ezt Oroszország elméletileg megteheti, viszont, ha tömegestül állnak be ezek az országok az árplafonba – főleg mivel nem tudják elszállítani a nyersolajat Oroszországból amiatt, hogy nem kapnak a hajók biztosítást – akkor az elemző szerint Oroszország kénytelen lesz engedni, és a vevőinek ezen a hatvan dolláros maximált áron adni a kőolajat. Különben nem tudja azt a mennyiséget eladni, amire szüksége lenne az országnak.

Pletser Tamás szerint nyersolaj esetében nincs probléma Európa ellátásában, ez a naponta kieső mintegy 2-2,5 millió hordós nyersolaj pótolható más forrásból. Izgalmasabb kérdés lesz a február 5-től életbe lépő orosz nyersolajtermékre kivetett embargó, ott talán egy kicsit nehezebb lesz a váltás, mint a nyersolaj esetében.

A kontinens a dízel jelentős részét ugyanis Oroszországból kapja.

Az európai finomítói kapacitás kevés a dízeligényhez képest, és a különbség jelentős részét Oroszország szállította eddig. Ez a váltás jóval nehezebb lesz, mivel a dízelpia sokkal szűkebb, mint a nyersolajpiac.

Itthon egyre több benzinkúton nincs, vagy csak korlátozott mennyiségben árulnak üzemanyagot. Az elemző szerint

a hazai ellátási problémának elsődleges oka 480 forint/literes hatósági ár.

Ha ezt megszünteti a kormány, valószínűleg nagymértékben enyhül majd ez a helyzet, mert egyrészt a kereslet is kisebb lesz a magas árak miatt, másrészt pedig, ha piaci ár lesz, akkor a Mol-on kívül más importőr is hoz majd terméket. Ezzel enyhülhet a feszültség.

Magyarországon a kőolajjal kapcsolatban még nem látnak problémát, az elmúlt hetekben volt gond a Barátság kőolajvezetékkel, hiszen több alkalommal is leállt ennek a használata kisebb-rövidebb ideig. "Most úgy néz ki, hogy egyenlőre érkezik a nyersolaj is Oroszország felől Magyarországra" – tette hozzá Pletser Tamás, az ERSTE Bank gáz- és olajipari elemzője.

