Mol és Vecsés: minden csepp kőolaj segít, a település 20 milliós bevételre számít

Amikor a Mol megjelent Vecsésen, egyből megszilárdították az útburkolatokat több külterületi úton, majd felépítettek egy konténervárost. Kis idő után azzal a lendülettel, ahogy megérkeztek, össze is pakoltak, úgyhogy sokan azt hitték, nem is történt semmi. Az olajtársaság nyáron egy 50 méteres fúrótoronyt épített, azonban mára ezt is lebontották a termelés megkezdődésével – mondta az InfoRádiónak a település polgármestere.

A város vezetése két hete kapta az információt, hogy nagyon is sok olaj van a területükön. Az ezzel kapcsolatos Mol-munkálatok ugyanakkor a vecsésiek hétköznapi életét nem befolyásolják – hangsúlyozta Szlahó Csaba.

"A beruházás munkahelyeket nem fog teremteni, hiszen az alvállalkozók a saját szakembereikkel dolgoznak, és olajváros sem fog épülni hatalmas irodaházakkal, mint azt egyesek vizionálták. Vecsés önkormányzata ugyanakkor évente körülbelül 15-20 millió forint adóbevételre számít abból, hogy a külterületén telephelyet hozott létre és kőolaj kitermelésével foglalkozik a Mol." A kitermelt kőolajat fejtik át szállítójárműbe a Mol vecsési Vecsés-2 olajkútja bemutatásán 2022. november 28-án. A Mol, amely jövőre 40 milliárd forintot költ kőolaj- és földgázkutatásokra Magyarországon, egy hete jelentette be, hogy jelentős mennyiségű kőolajat talált Vecsés határában, 2100 méter mélyen, miután a júliusban elkezdett kutatófúrások sikerrel zárultak. Vecsésen november 11-én kezdődött meg a próbatermelés, mára naponta 100 köbméternyi (csaknem 600 hordónyi) olaj kitermelése zajlik, amelyet naponta tartálykocsikkal, a várost elkerülve szállítanak a százhalombattai Dunai Finomítóba. MTI/Szigetváry Zsolt

Egyelőre "mellékesen" jön a kőolaj

A Mol egy hete hozta nyilvánosságra, hogy jelentős mennyiségű kőolajat talált Vecsés határában, 2100 méter mélyen, miután a júliusban elkezdett kutatóforrások sikerrel zárultak. A hétfői bejáráson elhangzott, hogy a Mol megkezdte az itt talált kőolaj a próbatermelését.

A november 11-e óta működő kúton jelenleg naponta 100 köbméternyi, vagyis csaknem 600 hordónyi olajat hoznak a felszínre és szállítanak a százhalombattai Dunai Finomítóba – mondta az InfoRádiónak a Mol kutatási és termelési igazgatója a Vecsés-2 olajkút bemutatásán. Homonnay Ádám hozzátette, hogy ez a kút a várakozásaik szerint képes lesz kiváltani az elöregedett algyői mező teljes éves hozamcsökkenését.

A Mol 2015-ben nyerte el az itteni, Dány nevű koncessziós területre vonatkozó kőolaj- és földgázkutatási lehetőséget. (Jelenleg 11 ilyen területtel rendelkezik a társaság, körülbelül 8000 négyzetkilométeren.)

"Ez a legsikeresebb területünk. Itt 2016-ban már elértünk egy nagyon szép találatot: a Tóalmás Észak 1-es kút a Mol legjobban termelő olajkútja, mintegy 160 köbméter/nap teljesítménnyel. A kutatási lehetőség a koncessziós területen 2024 végéig tart."

Jelenleg úgynevezett információszerző rétegvizsgálat zajlik – a területen további fejlesztés várható, ahhoz szereznek most új ismereteket. A mára már folyamatos olajtermelés ennek egyfajta "pozitív mellékhatása".

A rétegnyomáson kinyert itteni olaj meglehetősen dermedékeny, 35-36 Celsius-fokon már nem folyik, tehát melegen kell tartani. Egyelőre tartálykocsikon szállítják el a közeli Dunai Finomítóba.

Mivel a vecsési olajnak nincs gáztartalma, a termelésnek minimális a környezetre való hatása.

A jövőbeli kilátásokról Homonnay Ádám elmondta: a Vecsés 2-es kutat tovább fogják fejleszteni a mező karakterisztikájának jobb megismerése után, és újabb kutakat fognak lefúrni.

Létezik egyébként a Vecsés-1 fúráspont is, elsőként ezt jelölték ki a térképen a Mol szakemberei, de aztán úgy döntöttek, hogy első, kutató fúrásra ez a 2-es alkalmasabb lesz. A kitermelt kőolajat készülnek átfejteni szállítójárműbe a Mol vecsési Vecsés-2 olajkútja bemutatásán. MTI/Szigetváry Zsolt

A Mol kutatási és termelési igazgatója megjegyezte, a mostani energiaválságban minden csepp kőolaj (és minden köbméter földgáz), amit itthon tudnak kitermelni, segíti az ország ellátásbiztonságának megerősítését.

A jelenlegi, napi 100 köbméternyi kitermelt mennyiséget fokozatosan tervezik emelni, és további kutak mélyítésére is sor fog kerülni. A következő öt évben a cég mintegy 200 milliárd forintot tervez a hazai kőolaj- és földgázkitermelés erősítésére fordítani. Két helyen fúrnak A Molnak jelenleg két fúróberendezése működik a román határ mellett. Az egyik földgázcélú kutatást végez, a másik kettős céllal üzemel, kőolajat és földgázt igyekszik feltárni. A kormány által célul kitűzött 2 milliárd köbméteres gáztermeléshez ezekkel az eszközökkel járul hozzá a cég - mondta Homonnay Ádám az InfoRádiónak.

Kimerül az algyői kút, más kell helyette

Az 1960-as évek közepén bukkantak nagy mennyiségű kőolajra és földgázra a Dél-Alföldön, Algyő térségében. A településen kitermelt olaj és gáz az 1980-as években jelentősen hozzájárult az ország energia- és nyersanyag-ellátásához, mára azonban már kimerülőben vannak a készletek. A Mol korszerűbb technológiák alkalmazásával továbbra sem áll le a kitermeléssel, hosszabb távon pedig az energiatermelés, ezen belül is a megújuló energia-termelés lesz majd a fókuszban a területen – foglalta össze az InfoRádiónak a társaság algyői termelési régió vezetője, Kardos László.

Az algyői mező legjobb időszaka az 1970-es évek és 1991 között volt. Az éves csúcstermelés

kőolajból 1,6 millió tonna volt,

földgázból pedig elérte a 4 milliárd köbmétert.

Napjainkban az éves termelés itt

kőolajból 120-125 ezer tonna,

földgázból 130 millió köbméter.

Az algyői mező a csúcsidőszakban az akkori kőolaj- és földgázfogyasztás mintegy 70 százalékát biztosította. Manapság már kisebb arányban járul hozzá az ország ellátásához, de a termelést fenn szeretnék tartani, vagy legalábbis a természetes visszaesés mértékét csökkenteni kívánják.

A Mol távlati célja továbbra is a – gazdaságosan kivitelezett – kőolaj- és a földgázbányászat, de ezzel együtt egy energiafókuszú működési modellt szeretnének kialakítani, amiben egyre nagyobb területet képvisel majd az energiatermelés. Erőműveket, megújulóenergia-forrásokat terveznek.

"Ebben a geotermikus energiára is számítunk, illetve a hidrogéntermelés is felmerült, annak a lehetőségeit is vizsgáljuk" – vázolta Kardos László.

(A nyitóképen: Újságírók a Mol vecsési Vecsés-2 olajkútja bemutatásán 2022. november 28-án.)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt