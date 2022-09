Forma–1: majdnem porig égett a Ferrari teljes felszerelése

A vezess.hu számolt be arról, hogy ismét baj érte a maranellói csapatot. Hollandiából, útban Monza, az új verseny helyszíne felé, a Ferrari kamionjának pótkocsiján túlhevültek a fékek. De annyira, hogy a rendszer kigyulladt, és tűzoltókat kellett hívni, mielőtt a lángok továbbterjedtek volna a versenyfelszerelésekre.

A portál szerint így szinte biztosra vehető, hogy Charles Leclerc és Carlos Sainz motorjai csak késéssel – de talán még időben – érkeznek meg Monzába.

“Okay Plan G, Plan G. The brakes are on fire, we have no engines”

Another tough start for Ferrari. Ferrari’s transport lorry carrying the engines to Monza has caught fire due to overheating brakes ? pic.twitter.com/0IE0vOQlP2 — Crash F1 (@CRASH_NET_F1) September 6, 2022