Titokzatos vírus ütötte fel a fejét Észak-Koreában

A nyugati kikötővárosba, Haejuba küldetett Kim Dzsong-un gyógyszereket, hogy azok segítségével küzdhessenek meg a vírussal. Sem az érintettek számát, sem a betegség mibenlétét nem részletezte a KCNA, az állami hírügynökség – írja a Reuters.

"Kim hangsúlyozta, hogy a járványt a lehető legkorábbi időpontban kell megfékezni a gyanús esetek karanténba helyezésével, mindemellett az eseteket járványügyi vizsgálatokkal és tudományos tesztekkel kell megerősíteni" – közölte a KCNA.

Tífusz vagy kolera lehet a kór

A két Korea közti kapcsolatokkal foglalkozó Dél-Koreai Újraegyesítési Minisztérium azt közölte, a kormány figyeli a megbetegedéseket: gyanújuk szerint tífusz vagy kolera lehet a betegség, amely az Észak-Koreát hivatalos adatok szerint most először elérő koronavírus-kitörés idején következik be. Dél-koreai jelentések szerint a víz útján terjedő betegségek, mint a tífusz, már koronavírus-kitörés előtt is elterjedtek voltak északon.

"Az olyan bélbetegségek, mint

a tífusz és a vérhas nem különösebben újak Észak-Koreában,

de ami aggasztó, hogy ez egy olyan időszakban történik, amikor az ország koronavírussal küzd" – mondta Shin Young-jeon professzor a szöuli Hanyang Egyetem orvosi főiskolájáról.

Dél-Korea kész együttműködni Északkal a járvány leküzdésében, de Phenjan továbbra sem reagál a párbeszédre vonatkozó ajánlatokra, beleértve Szöul korábbi ajánlatát koronavírus elleni vakcinák biztosítására – mondta az egyesítési minisztérium egy másik tisztviselője.

Dél-Hvanghae tartomány, ahol Haeju található, Észak-Korea kulcsfontosságú mezőgazdasági régiója, ami aggodalmat kelt az ország amúgy is súlyos élelmiszerhiányára gyakorolt lehetséges hatásokkal kapcsolatban. A megbetegedések terményekkel valószínűleg nem terjednek: a kulcs a vízfertőtlenítés.

A Covid-helyzet sem lehet túl jó

Észak-Korea csütörtökön 26 010 újabb lázas tüneteket mutató emberről számolt be, így az április vége óta országszerte regisztrált lázas betegek száma megközelíti a 4,56 milliót. A járványhoz kapcsolódó halálesetek száma 73-ra emelkedett. Szakértők egyetértenek abban, hogy

a valós szám ennél jóval magasabb lehet.

Észak szerint a koronavírus-hullám a lecsengés jeleit mutatja az országban, de az Egészségügyi Világszervezet e hónap elején kétségbe vonta Phenjan állításait, és úgy vélte, hogy a helyzet egyre rosszabb lehet.

Nyitókép: MTI/EPA/KCNA