A halálnak nincs életkora - háborús hírek szombaton

z EU bíróságához fordult pénteken az RT France francia nyelvű, orosz állami finanszírozású hírcsatorna, miután adásait felfüggesztették a Moszkva elleni uniós szankciók értelmében - írta az AFP francia hírügynökség. Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács március elején, az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra válaszul ideiglenesen felfüggesztette a Szputnyik és a RT orosz állami tulajdonú médiavállalatok műsorszórási tevékenységét az Európai Unióban. A testület szerint e hírcsatornák az orosz hatóságok állandó ellenőrzése alatt állnak, és fontos szerepet játszanak az Ukrajna elleni katonai agresszió előmozdításában, valamint a szomszédos országok destabilizálásában. Az RT France csatorna, amelynek tulajdonosa egy Moszkva által finanszírozott médiatársaság, az ANO-TV Novosti, az uniós bírósághoz intézett keresetében arra hivatkozott, hogy a műsorszórás felfüggesztése sérti a véleménynyilvánítás szabadságát és ellentétes az uniós joggal. A kereset bemutatásakor az RT France jogi képviselője, Emmanuel Piwnica azt hangsúlyozta, hogy a Tanács "nincs arra felhatalmazva, hogy elhallgattasson egy európai médiumot". Szerinte a 116 újságírót foglalkoztató RT France "nem Moszkva propagandaeszköze" és "szabadon határozza meg hírszerkesztési irányvonalát". A Tanács jogi képviselője azonban azon a véleményen van, hogy az RT France "az orosz offenzívát az ukrán provokációkra adott önvédelmi akciónak" állította be. Azzal érvelt továbbá, hogy a műsorszórás ideiglenes felfüggesztése "a közrend védelmét" szolgálja. A franciaországi újságírók országos szövetsége cenzúrának minősítette a Szputnyik és az RT elleni uniós szankciókat. Május végén a holland újságírók szövetsége is - több jogvédő szervezettel és internetszolgáltatóval együtt - pert indított az Európai Unió Bíróságán a RT és a Szputnyik orosz tévécsatorna uniós betiltása ellen, mivel véleményük szerint a döntés sérti az európai polgárok információszabadsághoz való jogát. (MTI)

Az ukrán főügyészség szombaton közölte, hogy további 24 gyermek haláláról szerzett tudomást Mariupolban, amelyet hetekig ostromoltak az orosz csapatok, mielőtt május közepén elfoglalták volna. Az ügyészség szerint legalább 287 gyermek vesztette életét az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta, és több mint 492-en megsebesültek. A hivatal hozzátette: a számok nem véglegesek, továbbra is vizsgálódnak az aktív ellenségeskedések helyszínein. A földdel egyenlővé tett Mariupol polgármestere elmondta, hogy kolerajárvány pusztít a városban, ahol holttestek oszlanak az utcákon, és a higiéniai körülmények középkoriak. Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója, Olekszij Aresztovics tájékoztatott, hogy hozzávetőlegesen tízezer ukrán katonai halt meg az ukrajnai háború kezdete óta. Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a közelmúltban száz körülire tette a naponta harcban elesett ukrán katonák számát. Az ukrán kormány közölte: folytatódnak a heves tüzérségi támadások a Donyec-medencében. Szeverodonyeckben utcai harcok zajlanak az orosz és az ukrán csapatok között a brit védelmi minisztérium szombati közleménye szerint. Az áldozatok száma valószínűleg mindkét oldalon nagy lesz - tette hozzá a tárca hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A stratégiai fontosságú iparváros az utolsó nagyváros Luhanszkban, amely még nem áll teljesen az oroszok vagy az oroszbarát szakadárok ellenőrzése alatt. Szeverodonyeckért hetek óta folyik a küzdelem. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében azzal vádolta Oroszországot, hogy minden várost porig akar rombolni a Donyec-medencében. A brit hírszerzés úgy tudja, hogy az orosz légierő modern fegyverek híján több tucat régi típusú, pontatlan hajóelhárító rakétát vetett be szárazföldi célpontok ellen. A Kh-22 típusú rakéták az 1960-as évekből származnak, és arra tervezték őket, hogy nukleáris robbanófejjel felszerelve repülőgép-hordozókat pusztítsanak el. Szárazföldi célpontok esetén ezek a fegyverek nagyon pontatlanok, és jelentős járulékos veszteséget okoznak - jegyezte meg a tárca. A brit hírszerzés szerint Oroszország azért fordulhatott az alacsony hatékonyságú fegyverrendszerekhez, mert hiány van modernebb és pontosabb fegyverekből. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint az elmúlt három évben több mint 800 ezren igényeltek egyszerűsített úton orosz állampolgárságot a kelet-ukrajnai szakadár területeken. A folyamodványok mindössze szűk egy százalékát utasították el - írta a hírügynökség a moszkvai belügyminisztériumra hivatkozva. Szombaton Zaporizzsjában is elkezdtek orosz útleveleket osztogatni. Az okmányok birtokosai teljes jogú orosz állampolgárok lesznek - mondta el Vlagyimir Rogov, a megszálló hatóságok egyik tagja. Hozzáfűzte: több mint hetvenezren igényelték az útlevelet a térségben. Az ukrán hatóságok szerint a megszállók arra kényszerítik az embereket, hogy vegyék fel az orosz állampolgárságot. A kijevi kormány attól tart, hogy a következő lépés az elfoglalt területek bekebelezése lesz. (MTI)

Az ukrán-magyar határszakaszon 6055 ember lépett be pénteken Magyarország területére, a román-magyar határszakaszon belépők közül 5491-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-vel. A beléptetettek közül a rendőrség 1419 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írta a rendőrség. Vonattal 77 ember, köztük 31 gyermek érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre pénteken. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte szombaton a police.hu oldalon, hogy a Készenléti Rendőrséggel és rendőrjárőrképzésben részt vevőkkel segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival - áll a közleményben. (MTI)

2022.06.11. 10:04

Zelenszkij: Európa ne kételkedjen!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken felszólította az európai politikusokat, ne kételkedjenek abban, hogy jó döntést hoznak, ha Ukrajnának megadják az EU-tagjelölti státust, mert a közvélemény Ukrajna oldalán áll. Erről az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint az ukrán államfő Koppenhágában beszélt a Demokrácia-csúcsnak nevezett konferencia résztvevői előtt, videokapcsolaton keresztül. "Ha a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az európaiak 71 százaléka Ukrajnát az európai család részének tekinti, miért vannak még mindig politikai szkeptikusok, akik haboznak megengedni, hogy belépjünk az Európai Unióba?" - tette fel a kérdést Zelenszkij. Kifogásolta még, hogy ha az európai alapértékek szerint minden nemzet egyformán fontos és tisztelet érdemel, "miért mondják mégis az ukrán népnek olyan régóta, hogy maradjon az Oroszország és az Európai Unió közötti "szürke" zónában. Értetlenségének adott hangot amiatt, hogy "ha Oroszország cinikusan megsérti a nemzetközi jog minden létfontosságú dokumentumát, miért haboznak még mindig blokkolni egy ilyen állammal a kapcsolatokat". Zelenszkij szavai szerint 2014 óta mostanáig Oroszország körülbelül négyszáz nemzetközi megállapodást sértett meg. Ezek közül kiemelte az 1994-es budapesti memorandumot, amelynek Oroszország egyik aláírója volt. A megállapodás értelmében az aláíró országok szavatolják Ukrajna területi épségét, utóbbi pedig cserébe lemondott összes nukleáris fegyveréről. "Mindannyiunknak emlékeznünk kell a budapesti memorandumra, amelynek Oroszország általi megsértése maximális cinizmust ad ehhez a képhez. Ezzel a jogsértéssel Oroszország megnyirbálta a világ nukleáris leszereléséért folytatott küzdelmét. Mit érnek most a nukleáris leszerelésről szóló szavak, ha Ukrajnát, ahonnan a harmadik legnagyobb atomarzenált elvették, egy olyan állam támadja meg, amely az agressziótól való tartózkodás kötelezettségét aláíró államok között volt, és amely továbbra is atomhatalom marad?" - kérdezte Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Európa jövője most azon múlik, hogy a demokratikus világ hajlandó-e az emberi jogokról, a demokráciáról, a szabadságról és a nemzetek önrendelkezési jogáról szóló szavakról a közvetlen és egyértelmű cselekvésekre térni. Azt javasolta, hogy Ukrajna tagjelölt státusa mellett változtassák meg az európai kontinens biztonsági berendezkedését, és dolgozzanak ki mechanizmusokat megelőző büntetésre, ha egy "agresszor a fegyvertelen lakosság megtámadásával és megölésével fenyegetőzik". Ezenkívül fontosnak nevezte, hogy a nemzetközi intézményeken keresztül minden orosz háborús bűnöst vonjanak felelősségre. Közben az ukrán vezérkar délutáni helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy a Donyec-medencében azorosz erők a Szlovjanszk elleni offenzíva folytatására készülnek, a harcok tovább folynak Szeverodoneckért, amely felett az oroszok igyekeznek teljes ellenőrzést kialakítani. Vadim Bojcsenko, a Donyeck megyei Mariupol polgármestere egy tévéműsorban azt mondta, hogy a várost megszállva tartó orosz és szakadár erők kórházakat zárattak be, hogy eltitkolják a terjedő kolerajárványt. A városvezető szavai szerint "bizonyítékok vannak" kolerás megbetegedésekre a városban. Hozzátette: a "megszállók ez ellen úgy küzdenek, hogy gyakorlatilag karanténba zárták az egész várost". Az UNIAN hírügynökség emlékezetetett arra, hogy Mariupolban már régóta nincs sem áram, sem ivóvíz, a stratégiai fontosságú várost az orosz erők gyakorlatilag teljesen lerombolták. Az Ukrajinszka Pravda a RIA Novosztyi orosz hírportálra hivatkozva arról számolt be, hogy a Luhanszk megye orosz-szakadár megszállás alá került részében lévő Sztarobilszk településről 650 tonna gabonát szállítottak Oroszországba. A jelentés szerint Leonyid Paszicsnik luhanszki szakadár vezető személyesen tekintette meg, hogyan töltik vasúti kocsikba a gabonát. (MTI)