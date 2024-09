Izrael: megöltük a Hezbollah vezetőjét

Az izraeli légierő a libanoni főváros déli része – Dahijeh kerület – ellen hajtott végre, ahol feltételezések szerint az Izraellel az elmúlt évtizedek során többször összecsapó Hezbollah főnöke tartózkodott.



Szemtanúk szerint az emberek futva menekültek az utcákon át, amikor felszólítást kaptak az izraeliektől, hogy menjenek biztonságos helyre.



Az izraeliek már órákkal a szombati bejelentés előtt is lebegtették, hogy Naszrallah halott lehet és azt is állították, hogy végeztek a Hezbollah Déli Frontja parancsnokával, akit Ali Karki néven említettek. Ezen kívül további parancsnokok is életüket vesztették a masszív légicsapásban.

Egy Tel-Aviv-i pubban az emberek már este trágár szövegű dallal ünnepelték az akkor még nem megerősített hírt:

Celebrations in a Tel Aviv pub ?



They are singing:

“Yalla ya Nasrallah,

We will f*ck you Inshallah,

We will return you to Allah,

With the entire Hezbollah” ?

pic.twitter.com/aoVTTLh7lz — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 27, 2024

Ismét Bejrút sííta negyedeit bombázták

A libanoni egészségügyi minisztérium pénteken - még a korábbi sokkoló adatoknál jóval alacsonyabb számú áldozatról – hat halottról és 91 sebesültről számolt be, miközben a légicsapás hat emeletes házat rombolt le.



Szombaton Izrael folytatta a bombázásokat Bejrút déli részén (ahová Libanon déli körzeteiből sokan menekültek át) és az ország keleti részén fekvő Bekaa-völgyben.

Flattening six residential buildings likely killing hundreds without distinguishing an enemy target is precisely the type of scenario the laws of war were designed to prevent.



An image of immense human suffering, with Nasrallah reportedly not even dead.pic.twitter.com/sVonGBNRne — Naks Bilal (@NaksBilal) September 27, 2024



Többórás szünet után a Hezbollah többtucat rakétát lőtt ki Izrael északi és központi körzeteire.

Forrás: már péntek óta nem volt vele kapcsolat

Haszan Naszrallah több, mint 30 éven át vezette a Hezbollahot – maga a szervezet nem sietett halálhíre megerősítésével.



A Times of Israel című lap idézte Herzi Halevi izraeli vezérkari főnököt, aki azt mondta: „Végtelen számú eszközünk van. Egyszerű az üzenet, mindenkinek, aki fenyegeti Izrael Állam polgárait. Tudjuk, hogyan kapjuk el őket”.



Egy „a Hezbollah-hoz közel álló forrás” – aki csak névtelenül volt hajlandó nyilatkozni - a lap szerint közben azt mondta, hogy már péntek este „elveszítették a kapcsolatot” Naszrallah-hal. Azt azonban nem kockáztatta meg, hogy megerősítse a halálhírét.

IDF: veszélyes fegyvereket is megsemmisítettünk

Az izraeli hadsereg (IDF, Izraeli Védelmi Erő) közben azt is állította, hogy a bejrúti épületek alatt tárolt, pusztító erejű, hajóelhárító (kínai gyártmányú C-704 és C802 és iráni gyártmányú, 200 km hatótávú Ghader) rakétákat semmisítettek meg.



Ezeket „egy nagyon tapasztalt és felkészült Hezbollah elitegység” őrizte, akik 2006-ban csapást mértek a Hanit izraeli hadihajóra és megöltek négy tengerészt. Ezek a fegyverek veszélyt jelentettek az izraeli haditengerészetre és a polgári hajózásra – közölte az IDF.

Szíriában ünnepelték Naszrallah halálhírét

Közben Szíriának azokon a részein, amelyek szemben állnak Aszad elnök kormányával (amelyet a Hezbollah harcosok is támogatnak), az emberek az utcára vonulva, ünnepelve fogadták Naszrallah sejk - a "Hezbollah Sátán" főnökének állítólagos halálhírét.