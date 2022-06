Az ukrán menekültek gyermekeinek táboroztatásában is segít a Katolikus Karitász integrációs központja

Budapest mellett a közeljövőben vidéken is nyílnak hasonló irodák, mondta el az InfoRádióban Écsi Gábor, a Katolikus Karitász magyarországi igazgatója.

"A program fő célja az volt, hogy azokat a menekülteket segítsük, akik hosszú távon itt kívánnak maradni Magyarországon. A Karitász segítséget ad a lakhatásban, a munkahelykeresésben, valamint az általános ügyintézésben és a gyermekek beiskoláztatásában is igyekszünk segíteni. Most, hogy a nyár beköszöntött, ajánlunk lehetőséget a gyermekek táboroztatásra is: a Karitász szervez tábort menekült gyermekeknek. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettünk a pszichoszociális segítségnyújtása: nyitottunk egy ingyenesen hívható zöld számot, ez a 06 80 630 179. Ukránul beszélő kollégáink is vannak, így szót tudnak érteni mindenkivel" - mondta el.

Jelenleg 65 családdal foglalkozik a központ:

ők tartják a kapcsolatot a központtal, a továbblépésben is segítséget kérnek tőlük - ezért is gondolta úgy a Katolikus Karitász, hogy több vidéki irodát is nyitnak majd, főként az ország olyan területein, ahol nagy számban vannak jelen menekültek.

"Ezzel is segíteni szeretnénk a letelepedésüket, beilleszkedésüket, vagy éppen problémáik megoldását. Ők nem hogy hosszabb távra, hanem akár örökre is Magyarországon akarnak letelepedni, nem kívánnak visszamenni már Ukrajnába.

Vannak természetesen olyanok is, akik azt az időszakot várják, amikor vége a háborúnak, a béke beköszönt és visszatérhetnek otthonaikba

- sajnos erre még kevés reményt látnak" - mondta Écsi Gábor. Számukra azt az időszakot szeretnék hasznosabbá tenni, míg nem mehetnek haza, miközben gyermekeik iskoláztatását is megoldják.

