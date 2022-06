A britek kirakatpernek tartják két állampolgáruk ukrajnai halálra ítélését

A mariupoli megadás előtti és az elfogása utáni videóiból ismert brit Aiden Aslin és Shaun Pinner, valamint Szaudun Brahim marokkói diák egy vasrács mögött hallgatta, ahogy a szakadár „Donyecki Népköztársaság” legfelsőbb bírósága halálra ítéli őket az Azovsztal fémmű védelmében játszott szerepük nyomán, ami miatt kivégzőosztag elé állíthatják őket.

Az ellenük megfogalmazott vádpontok között szerepelt a „terrorizmus, a bűnszövetkezet tagjaként végrehajtott bűncselekmény és a hatalom erőszakos megragadása és megtartása”. A Kijev ellenes lázadók illetékesei szerint tetteik „polgári lakosok halálához és sebesüléséhez, és a polgári és társadalmi infrastruktúrában esett károkhoz vezettek”.

Tudósítók megjegyezték, hogy az ítélet azért is tűnik szigorúnak, mert a halálbüntetést még Oroszországban is felfüggesztették. Figyelemreméltó az is, hogy a több száz magát megadó harcos közül épp az ő ügyüket vették előre.

A helyzet nyomán Liz Truss brit külügyminiszter sürgős tanácskozást kezdeményezett ukrán kollégájával, bár nem világos, hogy Kijevnek milyen hatása lehet az eseményekre – hacsak nem az, hogy a britek nyomást gyakorolnak rájuk, hogy

legyenek készek a briteket orosz foglyokra kicserélni.

Truss „kamu ítéletnek” nevezte a döntést, aminek „abszolút nulla a legitimitása”. A brit kormány közben emlékeztetett rá, hogy a férfiak nem zsoldosok voltak, hanem Ukrajnában élő személyek – Aslin kettős állampolgár péládul – és az ukrán fegyveres erők tagjaiként is szolgáltak. A családjaik választókörzeteiben megválasztott parlamenti képviselők közben azt követelték a kormánytól, hogy orosz kormányilletékeseken kérjék számon kelet-ukrajnai szövetségeseik lépéseit.

„Ez a nemzetközi jog durva megsértése, ez egy szovjet időket idéző kirakatper”

– mondta egyikük. A britek szerint a férfiakat hadifoglyokként kell kezelni és vonatkozik rájuk az emberséges bánásmódot előíró genfi konvenció.

Az Interfax orosz hírügynökség közlése szerint a britek egy hónapon belül megfellebbezhetik az ítéletet.

Közben Moszkvában, a Kreml egyik főpropagandistájának tartott Vlagyimir Szolovjov műsorában a vendégek bizarr módon arról értekeztek, hogy „felakasszák-e vagy agyonlőjék-e őket”. „A kalózokat soha nem lövik agyon, csak a katonákat. A bűnözőket akasztják” – mondta az egyik vendég. Ez már Szolovjovnak is sok volt: „De hát nem a középkorban vagyunk, nem kalózokkal van dolgunk és nem négyelünk fel embereket” – fogalmazott. Egy másik vendég pedig azt vetette föl, hogy miért nem lehet őket átadni, cserébe a befagyasztott orosz vagyonért?

Nyitókép: MTI/AP