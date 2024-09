Hallottakat és több milliárdos kárt hagy maga után Helene mindenütt

A pénteki összegzés szerint a vihar útjába eső területeken legkevesebb 40-en haltak meg, az áldozatok csaknem fele Dél-Karolina, sokan kidőlő fák következtében. Több mint négy millió fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás.

Georgia államban a halottak között volt egy 27 éves anya és két, egy hónapos ikercsecsemője, akiknek házára zuhant egy kidőlő fa. Szintén otthonára dőlő fa sújtott halálra egy 89 éves asszonyt.

A dél-karolinai hatóságok is arról számoltak be, hogy az ottani legkevesebb 17 haláleset nagy része is a viharban kidőlő fák okozták.

A hurrikánnal együtt érkező esőzésekben több helyen alakultak ki áradások, villlám-árvizek, amelyek autóutakat, és utcákat borítottak el.

Tennessee államban a hirtelen jött áradás egy kisváros kórházát is elöntött, a dolgozók és páciensek tucatjai kerestek a tetőn menedéket, ahonnan helikopterrel mentették ki őket.

#BREAKING:



Over 50 patients and staff are trapped on the roof of Unicoi County Hospital in Tennessee as water rises rapidly.



Over 50 patients and staff are trapped on the roof of Unicoi County Hospital in Tennessee as water rises rapidly.

Emergency crews are struggling to evacuate, and the National Guard is being deployed.