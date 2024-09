Heves monszunesők pusztítanak Nepálban

Nepálban 59 ember meghalt, további 36 megsérült, 44 pedig eltűnt a helyi idő szerint péntek este óta folyamatosan lezúduló heves monszunesők következtében, amelyek kétszáz helyen okoztak árvizeket és földcsuszamlásokat - jelentette szombaton a nepáli rendőrség.

A helyi lakosok beszámolói szerint a fővárost, Katmandut átszelő folyók is kiléptek a medrükből, elöntve az utcákat és házakat; a legtöbb halálesetet a fővárost körülvevő völgyből jelentették, ahol mintegy négymillió ember él.

Submerged buildings, floating debris, and ongoing rescue efforts in Nakkhu. So far, 49 people have died, and 40 are still missing. In Kathmandu Valley, there have been 32 confirmed deaths, 17 injuries, and 12 people reported missing.



Photos: SUMAN NEPALI / NEPALI TIMES pic.twitter.com/3wRpFKxy8q