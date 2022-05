Fordulat: az oroszok betörhettek az Azovsztalba, heves harcokról jöttek jelentések

Helyi forrásokra hivatkozva az Ukrainska Pravda azt írta, az orosz csapatok be tudtak hatolni a mariupoli Azovstal acélmű területére és heves harcok folynak az üzem területén. Ez az a hatalmas ipari terület, amelynek kivételével Oroszország már elfoglalta a stratégiai jelentőséggel is bíró Azovi-tengeri kikötővárost.

A támadási művelet a lapot idéző Euronews cikke szerint kedden kezdődött, és az Azov ezred parancsnoka szerint egész éjjel zajlott a bombázás, két civil nő életét is vesztette. A kijevi lap úgy tudja, heves harcok folynak most az üzem területén. Elvesztették a kapcsolatot az ott harcolókkal.

Miután kimenekítették a gyártelepen menedéket találó civilek egy részét, az orosz erők támadásba lendültek, már hétfőn elkezdték lőni és bombázni az Azovsztalt. Mariupol polgármestere kedden arról adott hírt, hogy továbbra is több mint kétszáz civil van az ipari létesítmény területén, köztük sok gyerek. Az orosz támadások következtében teljesen romba dőlt városban pedig még mindig mintegy százezer ember maradt.

A Sky News Andrij Csaplienko haditudósító Mariupol polgármesterére hivatkozó írása alapján ugyanerről számolt be, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg "minden rendelkezésre álló fegyvert bevet", és hogy továbbra is bombázzák a civileknek is menedéket nyújtó üzemet.

Az acélmű az ukrán ellenállás utolsó állása a déli kikötővárosban, amelyet hetek óta ostromolnak az orosz erők. A legutóbbi hírek szerint a héten már civileket tudtak evakuálni a városból: összesen 156 menekült jutott el a Mariupoltól 200 kilométerre lévő Zaporizzsjába. Közülük 101-en az Azovsztal föld alatti járataiban élték túl az elmúlt több, mint hatvan napot.

Nyitókép: MTI/AP