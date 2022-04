Még lángokban áll az orosz olajtározó Belgorodban - a háború szombati hírei percről percre

Orosz és nyugati hírforrások szerint az ukrán hadsereg két alacsonyan repülő Mi-24-es helikopterrel intézett rakétatámadást péntek hajnalban, amely egy olajtárolóra irányult Belgorod térségében, Oroszország területén. Később Kijev és Moszkva is megszólalt a támadás ügyében.

A támadás következtében a tározóban tűz ütött ki, melynek eloltásán a tűzoltók továbbra is dolgoznak. A tüzet egyelőre lokalizálták, azaz megakadályozták a továbbterjedését más területekre – közölte a NEXTA Twitter-oldalán megjelent beszámoló alapján a hirado.hu.

#Russian firefighters managed to localize the fire at the oil depot in #Belgorod. pic.twitter.com/IiqSPG1wwi — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022