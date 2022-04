Lengyel nyilatkozat a V4-es együttműködésről a lemondott találkozó után

Mint ismert, előbb a cseh, majd a lengyel védelmi miniszter is úgy döntött, mégsem jön el a jövő hétre tervezett budapesti V4-es találkozóra, amit a napokban le is mondtak emiatt. A távolmaradást az országok eltérő Oroszország-politikájával magyarázták. A témáról Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy a V4-et mindig is kihívás elé állította az a tény, hogy a négy ország másként gondolkodik a keleti politikáról. Megjegyezte viszont, hogy a V4 nem geopolitikai szervezet, és a feladatát, hogy az EU-n belüli vitákban a közép-európai érdekeket közösen képviselje, továbbra is ellátja majd.

A lengyel Sieci konzervatív hetilapnak adott, hétfőn teljes terjedelmében megjelenő interjú szombaton közzétett részletében a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság elnökétől, Jaroslaw Kacznyskitől azt kérdezték, vajon az ukrajnai háború során tanúsított magyar álláspont "eltörli-e" az utóbbi évek lengyel-magyar szövetségét.

"Tekintsünk távolságtartással a dologra" - válaszolt Kaczynski. Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden eddig javasolt, Moszkvával szembeni szankciót támogatott és elítélte az orosz agressziót. Magyarország ellenzi az orosz gázimport tilalmát, de "ugyanilyen, sajnos, Németország magatartása is, valamint több más fontos uniós tagállamé is" - fűzte hozzá.

Kitért arra, hogy a magyar gazdaságnak mások az adottságai, mint a lengyelnek. "Elsősorban mély, Gyurcsány Ferenc posztkommunista kormányfő idején keletkezett orosz függőségről van szó sok vonatkozásban" - húzta alá, hozzátéve: "tudjuk, hogy ezt nehéz megszakítani.

Tudjuk, hogy Magyarországnak más a története, ezért másképp tekint bizonyos ügyekre".

Megjegyezte azt is, hogy Ukrajnában népes magyar kisebbség él.

Jaroslaw Kacznyski leszögezte: kritikus szemmel tekintenek Magyarország magatartására, "nagyobb szerepvállalására" számítanak. Hangsúlyozta ugyanakkor: ez nem jelenti azt, hogy "meg kellene szakítani az együttműködést azokon a területeken, ahol együttműködhetünk".

Elmondta: mindig is tudott az Orbán Viktor és a lengyel kormánytábor közötti, Oroszország és Németország politikai megítélését illető különbségről, amely - mint felidézte - már a délkelet-lengyelországi Nedec várban 2016-ban történt, a hosszútávú együttműködés terveiről szóló Kaczynski-Orbán találkozó során kirajzolódott.

Az interjú készítője felvetette: a magyar ellenzék azt állítja, hogy a visegrádi csoport halott, és Lengyelország megszakította a kapcsolatokat Magyarországgal, amit erőteljesen kihasználnak a választási kampány hajrájában.

Semmiképpen sem szakítjuk meg kapcsolatainkat - reagált erre Kaczynski. Közölte: Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő megállapodott Orbán Viktor miniszterelnökkel és más partnerekkel a visegrádi csoport munkáinak néhány hetes felfüggesztéséről, de

"a csoport biztosan visszatér a hasznos működéséhez".

Hangsúlyozta: bár léteznek különbségek, Orbán személyében olyan partnerrel van dolguk, "aki soha sem tagadta, mi az álláspontja, nem csalt", és aki más együttműködési területeken, például az Európai Unióban soha nem hagyta cserben lengyel partnereit.

