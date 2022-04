Orosz olajtárolót támadhattak az ukránok - videó

Az orosz légtérbe behatoló két ukrán helikopter csapást mért egy olajtárolóra a határ közelében fekvő Belgorodban, a létesítmény kigyulladt - közölte Telegram-csatornáján Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója.

"Az olajraktárban keletkezett tüzet az ukrán fegyveres erők két helikopterének légicsapása okozta, amelyek kis magasságban érkeztek Oroszország területére. Áldozatok nem voltak" - írta Gladkov.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint nyolc olajtartály ég. Az első jelentések arról szóltak, hogy tűz ütött ki a tárolóban.

A belgorodi kormányzó közölte, hogy az olajtároló-tűz miatt változtatnak a helyi benzinkutak ellátási láncán, és az ígérte, hogy nem lesz üzemanyaghiány.

Belgorod megyét többször érte már belövés a Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett ukrajnai háború során, de

Video reportedly of #Ukrainian attack helicopters striking oil facility in Belgorod, across the border inside Russia pic.twitter.com/a0Q28eEp0d — rajni singh (@imrajni_singh) April 1, 2022