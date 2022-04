Kijev és Moszkva is megszólalt a belgorodi támadás ügyében

Két helikopter csapást mért az oroszországi Belgorod határában lévő olajraktárra, amely kigyulladt. Moszkva az ukránokat tette felelőssé az akcióért. Ketten megsérültek, de nincsenek életveszélyes állapotban.. Ez lehet az első ismertté vált, orosz területen végrehajtott ukrán légicsapás.

„Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy Ukrajnának köze lenne a támadáshoz, mert nincs a birtokomban minden információ” – mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Lengyelországban.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint a támadásról szóló hírek nem teremtenek kellemes feltételeket a béketárgyalások folytatásához.

Video from this morning of the oil storage facility in Belgorod on fire after last night’s attack. https://t.co/XCKVS3jswy pic.twitter.com/ITn9fmx5t5 — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022