Az ukránok szerint gyorsan vonulnak vissza az orosz erők két térségből - képek, videók

Az orosz erők gyorsan vonulnak vissza az észak-ukrajnai Kijev és Csernyihiv térségéből, és az a céljuk, hogy "megvessék lábukat keleten és délen" - közölte szombaton Mihajlo Podoljak az ukrán elnöki hivatal tanácsadója.

"A kijevi és csernyihivi területekről történő gyors orosz kivonulás után (...) teljesen világos, hogy Oroszország egy másik kiemelt taktikát választott: keletre és délre vonul vissza, megtartva az ellenőrzést a megszállt területek nagy része felett, és ott erős állást épít ki" - írta a Telegram közösségi portálon a tanácsadó.

Az orosz visszavonulással egyre több fotó és videó érkezik a korábban intenzív harci cselekmények által sújtott területekről.

A német BILD riporterének felvételei az oroszok által hátrahagyott, elpusztult tankokról és egyéb hadi felszerelésről Kijev mellől:

We are just outside Kyiv. Thats what happened with the russian army when they were fighting for the capital. pic.twitter.com/lXFDeb31sA

Felvételek a Kijevtől északnyugatra fekvő Borodjanka városából:

Egy kijevhez közeli állatkert túlélőit próbálják menteni - Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója posztolt erről:

This is zoo near Kyiv. Previously, families with children used to come here to feed the animals. Now there are pain, hunger and death brought by Russian soldiers. The Ukrainian army is trying to save the animals that survived. There is an abyss of civilization between ?? and ?? pic.twitter.com/eUXtf7HQvN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 1, 2022