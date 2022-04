Váratlan Gazprom-kivonulás Németországból

A Gazprom megválik németországi leányvállalatától, a Gazprom Germaniától - jelentette be pénteken az orosz energetikai óriáscég. A dpa német hírügynökség szerint az iparági elemzőket is meglepő lépést az orosz energiavállalat a cég Telegram-oldalán jelentette be.

A Gazprom Germania teljességgel az anyavállalat Gazprom tulajdona. A Gazpromban többségi tulajdonrésszel az orosz állam rendelkezik.

Az 1990-ben alapított Gazprom Germania leányvállalathoz ugyanakkor több német, osztrák, svájci és cseh cég is tartozik a gáziparban, így a WINGAS gázszolgáltató és a gáztárolókat üzemeltető Astora, valamint a német leányvállalat kisebbségi részesedéssel rendelkezik a Gascade gázszállító cégben is.

Egyelőre nem világos, hogy a tervezett lépés milyen hatással lesz a főleg Németországba, illetve Ausztriába irányuló orosz gázszállításokra.

A Gazprom Germania az Astorán keresztül összesen mintegy hatmilliárd köbméter gáztároló kapacitással rendelkezik a németországi Rehdenben és az ausztriai Haidachban.

Fabian Huneke, az Energy Brainpool tanácsadó cég gázipari szakértője szerint csak találgatni lehet, hogy mi állhat a döntés hátterében. "A gázszállítási szerződések újratárgyalása érdekében hozott gyalogáldozatok lehetnek a fizikai eszközök (gáztározók és gázvezetékek), amelyek orosz szempontból elvesznek azzal, hogy megválnak a Gazprom Germaniától" - mondta Huneke. Hangsúlyozta, hogy a Gazprom Germania a WINGAS és WIEH cégeken keresztül tartja kézben az importszerződések nagy részét, amelyek meghatározzák a leszállítandó gáz mennyiségét, valamint azt is, hogy az árat milyen pénznemben kell törleszteni. "Ez a szerződési kötelezettség megszűnhet például a Gazprom Germania és gázkereskedelemmel foglalkozó leányvállalatai csődjével" - vélekedett a szakértő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök március 23-án jelentette be, hogy az Ukrajna ellen indított orosz háborúval összefüggésben "barátságtalannak" minősített országoktól - köztük az Európai Unió valamennyi tagállamától - rubelben fogadják el a földgáz árát.

Válaszul erre a világ legfejlettebb ipari államait összefogó, az Európai Uniót is magában foglaló G7 csoport kormányai felszólították az országukban orosz energiahordozók importjával foglalkozó vállalatokat arra, hogy ne fizessenek rubelben az érvényes szerződések alapján Oroszországtól vásárolt földgázért.

Az orosz hatóságok március 31-ig ígérték a rubelfizetésre történő átállás összes részletének kidolgozását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak kijelentette: akkor sem áll le az orosz gázszállítás, ha a vevő április 1-jéig nem igazolja vissza, hogy kész rubelben rendezni a számlát.

