Jens Stoltenberg: tiltott fegyvereket használ Oroszország Ukrajnában

A NATO-főtitkár kijelentette: a szövetség nem támogatja az ukrán vezetés kérését, miszerint repüléstilalmi övezetet kellene létrehozni Ukrajna felett, hogy megakadályozzák az orosz légicsapásokat.

"Megértjük az elkeseredettséget, de a repüléstilalmi zóna bevezetése teljes körű háborúhoz vezethet Európában" - jelentette ki Stoltenberg. Azt is leszögezte: a NATO nem küld csapatokat Ukrajna területére. A szövetségesek egyetértenek abban, hogy a NATO-s katonai gépeket nem lehet bevetni az ukrán légtérben, se csapatokat Ukrajna területén - fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy a NATO felelőssége, hogy megakadályozza "Putyin elnök háborújának" az ukrán határokon kívüli kiterjedését.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország kazettás bombákat vet be Ukrajnában. Ez a fegyver a nemzetközi szokásjog alapján tiltott fegyvernek minősül. Stoltenberg ismételten felszólította Putyin elnököt, hogy fejezze be a háborút, vonja ki csapatait Ukrajna területéről, és kezdjen feltételek nélküli diplomáciai tárgyalásokba.

(A nyitóképen: Jens Stoltenberg NATO-főtitkár (b) és Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a NATO-tagállamok külügyminisztereinek rendkívüli tanácskozásán Brüsszelben 2022. március 4-én.)

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq