Jens Stoltenberg: a NATO nem akar háborút Oroszországgal

A NATO példátlan szankciókat vezetett be Oroszország ellen, azonban a szövetség védelmi együttműködés, és nem akar háborút Oroszországgal - jelentette ki Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára Brüsszelben, a tagállamok külügyminisztereinek pénteki rendkívüli tanácskozását megelőző sajtónyilatkozatában.

Stoltenberg hangsúlyozta: "Szövetségeseink védelme iránt elkötelezettek vagyunk, erről nem is szabad, hogy félreértés essék". Hozzátette: a zaporizzsjai atomerőmű elleni orosz támadásról szóló hírek is arra mutatnak rá, hogy ez a háború mennyire vakmerő és felelőtlen, és mennyire fontos, hogy mihamarább vége legyen, és Oroszország kivonja minden csapatát a térségből.

Szijjártó Péter a Facebookon jelentkezett be az ülés kezdetéről. Azt írta, most minden eddiginél kiélezettebb helyzetben kerül sor a NATO-külügyminiszterek ülésére Brüsszelben.

"Harminc tagállam üli körbe az asztalt, de ebből négyen fokozott nyomásnak és kockázatnak vagyunk kitéve: mi ugyanis a háború közvetlen szomszédságában vagyunk. A szó ilyenkor majdnem tettel ér fel, ezért teljes körültekintésre van szükség és el kell kerülnünk minden olyan lépést vagy megnyilvánulást, amely háborúba sodorná Magyarországot." Kibővített egyeztetés A Portfolio a BBC cikke alapján azt írta, az EU külügyi tanácsának ülésén részt vesznek a G7-országok képviselői, valamint a brexit óta először a brit külügyminiszter is ott lesz Liz Truss személyében. Truss pénteken úgy fogalmazott, hogy támogatja a további szankciókat Putyin Oroszországával szemben. Élő adás A NATO vélhetően a keleti szárnyának további megerősítését fogja mérlegelni, emellett bizonyára központi téma lesz az olyan nem NATO-tag országok támogatása is, mint Moldova vagy Georgia. Az uniós külügyminiszterek beszélgetéseinek fókuszában valószínűleg az Ukrajnában kialakult humanitárius válság fog állni, de virtuálisan felszólal majd az ülésen Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is.

A tanácskozáson személyesen részt vevő Antony Blinken amerikai külügyminiszter a sajtótájékoztatón elmondta: "Oroszország Ukrajnával szembeni, provokálatlan, előre megfontolt agresszióját követően a NATO gyorsan, egységesen és határozottan fogott össze", és azonnal elindította a gyorsreagálású erőit a szövetség keleti részeibe. Blinken hozzátette: "ahogy a főtitkár is mondta, a mi szövetségünk egy védekező erő, nem törekszünk konfliktusra. De ha mégis arra kerül sor, készen állunk rá, és meg fogjuk védeni a NATO-hoz tartozó tagállamok összes területét."

Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője pénteki Twitter-üzenetében arra hívta a fel a figyelmet, hogy katasztrofális következményei lehetnek annak, hogy Oroszország atomerőműveket támad meg. "A zaporizzsjai erőművet ért tüzérségi támadás és az ebből eredő tűz egész Európát veszélyeztetheti" - hangsúlyozta. Arra az újságírói kérdésre, hogy az EU-nak meg kellene-e állítania az orosz energiaáramlást, Borrell a NATO-ülésre érkezve kijelentette: "mindent meg kell fontolunk,

továbbra is napirenden van minden".

Mint arról az Infostart is beszámolt, az orosz hadsereg pénteken átvette az ellenőrzést a dél-ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű felett. Korábban az atomerőmű sajtószolgálata azt közölte, hogy az erőmű területén tűz ütött ki, és a háttérsugárzás változatlan. Később az ukrán rendkívüli helyzetek állami szolgálata azt közölte, hogy az erőmű ötszintes oktatási és kiképzőközpontjának felső három szintje égett, a tüzet eloltották.

