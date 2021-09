Tragédiák az Ida után: halálos balesetek, fosztogatás, kijárási tilalom

Számos fosztogatásos eset történt a városban éjjel, ezért este nyolctól reggel hatig kijárási tilalmat léptetnek életbe New Orleans-ban, jelentette be LaToya Cantrell, a város polgármestere. A vízvezetékek és az infrastruktúra egyéb részei is sérültek az Ida hurrikán miatt: a Mississippi állambéli Lucedale-ben az autópálya egy része omlott be, az eset legalább két halálos áldozattal és tíz sérülttel járt, a több méteres gödörbe több autó is bezuhant. A hatóságok szerint a rengeteg lehullott eső miatt a sofőrök nem láthatták jól az utat: a forgószél 20 centiméternyi esőt hozott magával.

Wow. Some of the diff here is cloud cover, but . . . this is so many people without power. #Ida https://t.co/MF8HHyhk0x pic.twitter.com/4cNiCYJbGw — Map/ (@vtcraghead) August 31, 2021